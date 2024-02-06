Yeni açılan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda bir haftada 24 bine yakın yolcu taşındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hattın açılmasıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'ndaki yolcu sayısını yüzde 23 artırdık." ifadesini kullandı.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı ile 1 haftada 23 bin 661 yolcu taşındığını bildirdi.
Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 1 haftalık yolcu taşıma bilgilerini paylaştı.
🚇Açılışı Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin en derin metro istasyonu "Gayrettepe – Kâğıthane Metro Hattı’’ ile— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) February 6, 2024
➡️Açıldığı ilk gün 1302 yolcuya,
➡️ Bir haftada ise toplam 23 bin 661 yolcuya hizmet verdik.
Yeni hattın açılmasıyla "Gayrettepe - İstanbul… pic.twitter.com/CJoct4vZt8
Yolcu sayısındaki artışa dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Açılışı Cumhurbaşkanı'mız tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin en derin metro istasyonu Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı ile açıldığı ilk gün 1302 yolcuya, bir haftada ise toplam 23 bin 661 yolcuya hizmet verdik. Yeni hattın açılmasıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'ndaki yolcu sayısını yüzde 23 artırdık. İnşa ettiğimiz geleceğe miras eserlerle Türkiye hızlanıyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.