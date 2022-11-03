Dolar
18.62
Euro
18.16
Altın
1,631.27
ETH/USDT
1,546.20
BTC/USDT
20,258.00
BIST 100
4,105.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yedigöller Milli Parkı yolunda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'da, Yedigöller Milli Parkı yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Zafer Göder   | 03.11.2022
Yedigöller Milli Parkı yolunda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kocaeli

Yedigöller Milli Parkı yolu Sarımustan alanındaki çam ve ibreli diğer ağaçların bulunduğu ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Örtü yangını şeklinde yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın alanında soğutma çalışması başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda yasalaştı
Bakan Çavuşoğlu: Tahıl sevkiyatının kesintisiz şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz
Yoğun bakımdaki hastaya kötü muamelede bulunan sağlık çalışanlarına meslekten men
Yedigöller Milli Parkı yolunda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Öğretmen, boğazına şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Benzer haberler

Yedigöller Milli Parkı yolunda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yedigöller Milli Parkı yolunda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'da devam eden fabrika yangınıyla ilgili hava kirliliği uyarısı

Bursa'da yanan tekstil fabrikasından çıkan duman kenti kapladı

Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Bolu Dağı Tüneli'nde kaza ve yangın tatbikatı yapılacak

Bolu Dağı Tüneli'nde kaza ve yangın tatbikatı yapılacak
Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet