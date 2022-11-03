Yedigöller Milli Parkı yolunda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bolu'da, Yedigöller Milli Parkı yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kocaeli
Yedigöller Milli Parkı yolu Sarımustan alanındaki çam ve ibreli diğer ağaçların bulunduğu ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Örtü yangını şeklinde yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.
Yangın alanında soğutma çalışması başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.