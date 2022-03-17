Dolar
14.71
Euro
16.34
Altın
1,937.42
ETH/USDT
2,811.20
BTC/USDT
40,715.00
BIST 100
2,133.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bercelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Yazın kuruma noktasına gelen Meriç ve Tunca nehirleri kış yağışlarıyla yatağını doldurdu

Edirne'de, yaz aylarındaki kuraklık nedeniyle su seviyeleri dip konuma gelen Meriç ve Tunca nehirleri, kış aylarındaki bol yağışlarla birlikte yatağını doldurdu.

Gökhan Zobar   | 17.03.2022
Yazın kuruma noktasına gelen Meriç ve Tunca nehirleri kış yağışlarıyla yatağını doldurdu Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Geride kalan yaz döneminde özellikle temmuz ve ağustos aylarını yağışsız ve aşırı sıcaklarla geçiren kentte, su miktarı azalmış nehir yataklarında geniş kum adacıkları oluşmuştu.

Kurak bir yaz geçiren kentte, buharlaşma ve tarımsal sulamanın etkisiyle Meriç'in debisi saniyede 50 metreküp seviyelerine kadar gerilerken, Tunca'nın da debisi 3 metreküp seviyelerine düşmüştü.

Nehirlerin debileri özellikle kaynağının bulunduğu Bulgaristan ve Edirne'de etkili olan kış yağışlarıyla yükseldi.

Yaz aylarında kuruma noktasına gelen nehirlerin yatakları suyla dolarken, kurak dönemdeki görüntüler ortadan kayboldu.

Meriç Nehri'nin debisi son yapılan ölçümlerde DSİ'nin Kirişhane İstasyonu'nda 280 metreküp/saniyeye, Tunca Nehri'nin debisi ise Suakacağı İstasyonu'nda 11 metreküp/saniyeye kadar yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den salgınla mücadeledeki başarısından dolayı Türkiye'ye ödül
Çin Devlet Başkanı Şi, Kovid-19'a karşı 'sıfır vaka stratejisini sürdürme' mesajı verdi
Türkiye'de 21 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti
Kuvvet komutanlarının Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 968 bin 331'e çıktı

Benzer haberler

Yazın kuruma noktasına gelen Meriç ve Tunca nehirleri kış yağışlarıyla yatağını doldurdu

Yazın kuruma noktasına gelen Meriç ve Tunca nehirleri kış yağışlarıyla yatağını doldurdu

Somali'de kuraklık kızamık ve kolera vakalarını artırdı

Kuraklıkla boğuşan Somali'den yardım çağrısı

Güney Afrika'nın tüm büyük şehirleri susuzluk tehdidiyle karşı karşıya

Güney Afrika'nın tüm büyük şehirleri susuzluk tehdidiyle karşı karşıya
BM: Somali'de kuraklık nedeniyle evini terk edenlerin sayısı 500 bini bulabilir

BM: Somali'de kuraklık nedeniyle evini terk edenlerin sayısı 500 bini bulabilir
Ford Otosan yerli şanzıman ve elektrikli araçta vites yükseltti

Ford Otosan yerli şanzıman ve elektrikli araçta vites yükseltti