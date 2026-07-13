Yusuf Dursun, "Her darbe, beraberinde şiddetli bir baskı kültürüyle geldi. Darbecilere muhalif olan insanların ellerinde bulunan kimi kitapları yaktıkları bile görüldü." dedi.

Yazar Yusuf Dursun, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin kültürel ve sanatsal etkilerini anlattı Yusuf Dursun, "Her darbe, beraberinde şiddetli bir baskı kültürüyle geldi. Darbecilere muhalif olan insanların ellerinde bulunan kimi kitapları yaktıkları bile görüldü." dedi.

Cennet Kapısı Çanakkale", "Bir İncidir İstanbul" ve "En Gür Seda İstiklal Marşı" adlı eserlerin de aralarında olduğu birçok kitaba imza atan yazar Yusuf Dursun, "Darbeciler, özellikle kültür sanat insanlarını sindirme, etkisiz hale getirme, tutuklama hatta infaz yolunu seçtiler. 15 Temmuz darbe girişimi ise yaklaşık 40 yıl süren hazırlık dönemiyle, diğer darbelerden farklıydı." dedi.

Dursun, 15 Temmuz hain darbe girişiminin kültürel ve sanatsal etkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye için önemli kırılma anlarından birisi olduğunu belirten Dursun, "Bir şair ve yazar olarak 15 Temmuz'u kültürel açıdan değerlendirmek, benim asli görevim olmakla beraber olayın siyasi ve toplumsal yönlerini göz ardı etmem de elbette mümkün değil. Zira, bu menfur girişim başarılı olsaydı ülkemizin geleceğine yön veren siyasi hayatımız alt üst olacaktı ve bunun tabii bir sonucu olarak sosyal hayatımız da tarifsiz yaralar alacaktı. Diğer yandan bir kültür insanı olarak yerli ve milli hiçbir konuda kalem oynatma imkanımız olmayacaktı. Bugün, bu konularda özgürce eser verebiliyorsak bunu hain darbe girişimini bertaraf eden iradeye ve canı pahasına sokaklara çıkan aziz milletimizin vatansever evlatlarına borçluyuz." görüşlerine yer verdi.

"Her darbe, beraberinde şiddetli bir baskı kültürüyle geldi"

Yusuf Dursun, darbe girişiminin kültür ve sanat alanındaki etkilerine de değinerek, şunları kaydetti:

"Bendeniz, yaşım icabı 27 Mayıs Askeri Darbesi'nden başlayarak, irili ufaklı pek çok darbeye şahitlik etmiş biriyim. Her darbe, beraberinde şiddetli bir baskı kültürüyle geldi. Darbecilere muhalif olan insanların ellerinde bulunan kimi kitapları yaktıkları bile görüldü. Darbeciler, özellikle kültür sanat insanlarını sindirme, etkisiz hale getirme, tutuklama hatta infaz yolunu seçtiler. 15 Temmuz darbe girişimi ise yaklaşık 40 yıl süren hazırlık dönemiyle, diğer darbelerden farklıydı."

15 Temmuz darbe girişimi öncesi yapılanlara işaret eden Dursun, "Bu dönemde pek çok alanda olduğu gibi kültür sanat alanında da ciddi hazırlıklar yapıldı. Malum grubun yayınevleri ve özellikle dağıtım şirketleri, tekelleşmeyi öyle bir boyuta taşıdı ki kendi referansları olmayan hiçbir eserin dağıtımını yapmadılar. Özellikle küçük ölçekli yayınevlerinin yaşamaya şansı neredeyse yok oldu. Özetle darbeler, geçmişini çaldığı insanların geleceğini de çalmayı hedefler. 15 Temmuz'da bunu başarabildiler mi? Elbette hayır. Yarın başarabilirler mi? Adımlarımızı, devleti ve milletiyle bir ve beraber olarak atarsak cevabımız aynı olacaktır." dedi.

"Bize düşen bu menfur darbe girişimini kültür sanatın farklı dallarıyla gözler önüne sermektir"

Yazar Dursun, 15 Temmuz'un kültürel alandaki temsiline de değinerek, "Siyasi, sosyal ve kültürel olayların mahiyeti ve ciddiyeti, ne yazık ki bugünden yarına anlaşılmıyor. Bu bakımdan 15 Temmuz darbe girişimini hafife alan çevrelerin de zaman içinde işin ciddiyetini kavrayacağını düşünüyorum. Buna rağmen aynı hatada ısrar edenler olacaktır. Olsun, bize düşen 10. yılında bu menfur darbe girişimini kültür sanatın farklı dallarıyla gözler önüne sermektir." ifadelerini kullandı.

Kültür ve sanat alanında yapılması gereken çalışmalara da değinen Dursun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugüne kadar 15 Temmuz, bir yandan farklı etkinliklerle ele alındı diğer yandan örgüt mensuplarının takibatı sürüyor. Yapılanlara ek olarak kültür ve sanat alanında başka çalışmalar da yapılabilir. Ödüllü film, kısa film, çizgi film, animasyon yarışmaları açılabilir. Yine ödüllü şiir, hikaye, roman, tiyatro, arkası yarın, radyo tiyatrosu gibi yarışmalar ve yanı sıra beste yarışmaları açılabilir. 15 Temmuz konulu eserleri yayımlayan yayınevleri teşvik edilebilir. Bütün bunlar bu meşum olayın etkilerini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır."