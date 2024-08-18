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Yaz Kur'an Kurslarına 3 milyona yakın öğrenci katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yaz Kur'an Kurslarına 3 milyona yakın öğrencinin katıldığını bildirdi.

Şaduman Türkay  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
Yaz Kur'an Kurslarına 3 milyona yakın öğrenci katıldı

Ankara

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 milyona yakın öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Yaz Kur'an Kurslarını, düzenlenen kapanış programlarıyla tamamladıklarını belirtti.

Erbaş paylaşımında, "Başta Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve manevi değerlerimizi öğrenmek için büyük gayret gösteren öğrencilerimiz olmak üzere, nesillerimize manevi değerlerimizi ulaştırmaya çabalayan Kur'an kursu öğreticilerimize, din görevlilerimize, bu hizmetlerde emeği geçenlere, velilerimize ve hayır sahiplerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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