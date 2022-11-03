Yaşlı hastaya kötü muamelede bulunan sağlık çalışanları 3'er yıl meslekten men edildi
İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakımında yaşlı hastaya kötü muamelede bulunan sağlık çalışanları 3'er yıl meslekten men edildi.
Ankara
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