Dolar
30.24
Euro
32.95
Altın
2,022.68
ETH/USDT
2,412.10
BTC/USDT
40,952.00
BIST 100
8,023.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da "Teknolojinin Lider 100leri" projesinin tanıtım toplantısında konuşuyor.
logo
Gündem

Yaşamını yitiren Yargıtay Üyesi Çil için tören düzenlendi

Hayatını kaybeden Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil (57) için tören düzenlendi.

İsmet Karakaş  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Yaşamını yitiren Yargıtay Üyesi Çil için tören düzenlendi

Ankara

Yargıtay Başkanlığında düzenlenen törene, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay üyeleri ve Çil'in yakınları katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından, Çil'in öz geçmişi okundu.

Yargıtay Başkanı Akarca, Çil'in ölümü nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, rahmet diledi.

Çil'in iyi bir aile babası ve hukukçu olduğunu dile getiren Akarca, yargı alanında çok hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Törenin ardından cenaze, defin işlemleri için Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Öz geçmişi

İstanbul ve Bandırma hakim adayı olarak mesleğe başlayan Çil, dün yaşamını yitirmişti.

Yargıtay tetkik hakimliği görevinde de bulunan Çil, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi Başkanlığı görevinin ardından 2018'de Yargıtay üyesi seçilmişti.

İş hukuku alanında yayımlanan çok sayıda makalesi bulunan Çil, evli ve iki çocuk babasıydı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yaşamını yitiren Yargıtay Üyesi Çil için tören düzenlendi
Heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan Zonguldak-Ankara kara yolundaki çalışma sürüyor
Balıkçılar zehirli balon balığına karşı desteklerin sürdürülmesini talep ediyor
Elazığ'daki depremin ardından yıkılan okulların yerine 40 okul eğitime kazandırıldı
İzmir'de arabalı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

Benzer haberler

Yaşamını yitiren Yargıtay Üyesi Çil için tören düzenlendi

Yaşamını yitiren Yargıtay Üyesi Çil için tören düzenlendi

Yargıtaya yeni atanan 4 üyenin görev yerleri belli oldu

Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı Resmi Gazete'de

HSK, Yargıtaya 4 yeni üye seçti

HSK, Yargıtaya 4 yeni üye seçti

Fransız Yargıtayı, Lafarge'a yönelik "insanlığa karşı suça ortaklık" soruşturmasının devamını onadı

Fransız Yargıtayı, Lafarge'a yönelik "insanlığa karşı suça ortaklık" soruşturmasının devamını onadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet