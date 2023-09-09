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Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan biri FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Irak ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

İsa Toprak  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan biri FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yakalananlardan birinin FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

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