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Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK mensubu yakalandı

Sefa Şahin   | 05.03.2023
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK mensubu yakalandı

Ankara

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu bir kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahsın PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.

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