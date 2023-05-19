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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK/KCK'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK'lı bir teröristin yakalandığını bildirdi.

İsa Toprak  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK/KCK'lı terörist yakalandı

Ankara

MSB'den yapılan açıklamaya göre, hudutların güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan Hudut Kartalları, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı.

İncelemede, yakalanan şahsın terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu belirlendi.

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