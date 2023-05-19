Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK/KCK'lı terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK'lı bir teröristin yakalandığını bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamaya göre, hudutların güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan Hudut Kartalları, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı.
İncelemede, yakalanan şahsın terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu belirlendi.
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Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 19, 2023
Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca ve fedakârca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu… pic.twitter.com/88Of1V3gGX