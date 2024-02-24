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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü üyesi 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü üyesi 5 kişi yakalandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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