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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri FETÖ mensubu 2 kişinin hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 2 kişi yakalandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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