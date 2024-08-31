Dolar
34.08
Euro
37.64
Altın
2,503.45
ETH/USDT
2,523.70
BTC/USDT
59,155.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 7 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de gazdan etkilendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 işçiden 1'i öldü
Erzurum'da düğün konvoylarına yönelik havadan ve karadan sıkı denetim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında tercih yapmak mecburiyetinde değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankartla yardım isteyen minik Ada tedavi için İstanbul'a götürüldü
Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Benzer haberler

Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

MSB, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Eskişehir'deki "selamlama uçuşu"nun telsiz konuşmalarını paylaştı

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

TCG Gelibolu'dan Aksaz açıklarında eğitim

TCG Gelibolu'dan Aksaz açıklarında eğitim

MSB, Türk Yıldızları'nın Anıtkabir saygı uçuşu öncesi yaptıkları telsiz konuşmalarını paylaştı

MSB, Türk Yıldızları'nın Anıtkabir saygı uçuşu öncesi yaptıkları telsiz konuşmalarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığından Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'ne özel video klip

Milli Savunma Bakanlığından Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'ne özel video klip
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet