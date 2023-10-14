Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 6'sı FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı
Suriye ve Yunanistan sınırlarından yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6'sı FETÖ üyesi 9 kişiyi yakaladı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hebasından yapılan açıklamaya göre, hudut birlikleri Yunanistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Suriye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 9 kişiyi tespit etti.
Mehmetçiğin yakaladığı kaçaklardan 6'sının FETÖ üyesi, 1'inin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2023
Yakalanan şahıslardan 6’sının FETÖ, 1’inin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/KoO6eQlRNt