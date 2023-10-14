Dolar
27.80
Euro
29.21
Altın
1,932.86
ETH/USDT
1,550.80
BTC/USDT
26,883.00
BIST 100
8,113.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "EXPO 2023 - Kahramanmaraş" açılış programında konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattının Yenice şantiyesinde yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunuyor. Fransa'nın başkenti Paris'te, Filistin halkıyla dayanışma gösterisi yapılıyor.
logo
Gündem

Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 6'sı FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı

Suriye ve Yunanistan sınırlarından yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6'sı FETÖ üyesi 9 kişiyi yakaladı.

Zafer Fatih Beyaz  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 6'sı FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hebasından yapılan açıklamaya göre, hudut birlikleri Yunanistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Suriye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 9 kişiyi tespit etti.

Mehmetçiğin yakaladığı kaçaklardan 6'sının FETÖ üyesi, 1'inin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Gazzeli siviller için Türkiye'den gıda kolileri ve tıbbi malzeme bölgeye sevk edildi
Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 6'sı FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı

Benzer haberler

Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 6'sı FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı

Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 252 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Pençe Harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
MSB, Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu Albatros kamikaze İDA'nın test atış görüntülerini paylaştı

MSB, Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu Albatros kamikaze İDA'nın test atış görüntülerini paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet