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Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 25 kişi yakalandı

Suriye ve İran'dan ülkeye, Türkiye'den de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı FETÖ, 4'ü PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 25 kişi yakalandı.

Yusuf Soykan Bal  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 25 kişi yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye ve İran'dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 25 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalananlardan 6'sının FETÖ, 4'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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