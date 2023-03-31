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Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir FETÖ ve bir PKK/PYD terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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