Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir FETÖ ve bir PKK/PYD terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
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Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 31, 2023
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD terör örgütü… pic.twitter.com/RENITRPnTP