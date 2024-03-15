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Yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a, İran ve Suriye'den de Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 terör örgütü üyesinin yakalandığını bildirdi.

Ömer Olcay  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
Yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a, İran ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 1'inin terör örgütlerinden PKK/PYD/YPG, 1'inin DEAŞ, 1'inin de FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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