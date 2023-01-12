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Yarıyıl tatili için ek YHT seferleri konuldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yarıyıl tatili dolayısıyla artan talepleri karşılamak amacıyla Ankara-İstanbul, Ankara-Konya arasında ilave YHT seferlerinin konulduğunu açıkladı.

Merve Özlem Çakır   | 12.01.2023
Yarıyıl tatili için ek YHT seferleri konuldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ek seferlerle toplam 7 bin 152 ilave yolcu kapasitesi sağlanacağı belirtildi.

Bu yıl yarıyıl tatilinin 23 Ocak-3 Şubat'ta olacağı anımsatılan açıklamada, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünün, yarıyıl tatili nedeniyle artan talepleri karşılamak amacıyla 21 ve 22 Ocak ile 3 ve 4 Şubat'ta Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya arasında ek YHT seferleri koyduğu bildirildi.

Açıklamada ilave seferlerin Ankara-İstanbul için, Ankara’dan saat 10.15’te, İstanbul’dan 17.10’da, Ankara-Konya için ise Ankara’dan saat 10.30’da, Konya’dan ise 13.10’da hareket edeceği kaydedildi.

Toplam 16 ek seferin yapılacağı ifade edilen açıklamada, konvansiyonel hatlarda da gelen talep doğrultusunda kapasite artışı sağlanacağı vurgulandı.

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