Yarın 4 gemi daha Ukrayna limanlarından çıkış yapacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temasları ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki koordinasyon sonucunda yarın Ukrayna limanlarından 4 geminin daha çıkışının planlandığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan çıkışı planlanan gemilerden 1'inin Odessa'dan, 3'ünün Çernomorsk'tan hareket edeceği belirtilerek, bir boş geminin ise Ukrayna limanlarına girişinin planlandığı kaydedildi.
Açıklamada, sevkiyatlar için hazırlık ve koordinelere devam edildiği bildirildi.
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1⃣ MSB Hulusi AKAR’ın temasları ve İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2022
Yarın 1’i Odessa’dan, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, pic.twitter.com/d6cvryNxOS