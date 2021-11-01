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Yargıtay yerleşkesindeki İşyurtları Satış Mağazası açıldı

Yargıtay yerleşkesinde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı İşyurtları Satış Mağazası'nın açılışı yapıldı.

İsmet Karakaş   | 01.11.2021
Yargıtay yerleşkesindeki İşyurtları Satış Mağazası açıldı Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Ankara

Yargıtayın eylülde açılan yeni yerleşkesindeki "İşyurtları Satış Mağazası"nın açılışına, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı İhsan Özgür Çetin ile yargı mensupları katıldı.

Açılış öncesi konuşan Akarca, İşyurtları Kurumunun yaptığı çalışmalarla dünyaya örnek teşkil eden bir hizmete imza attığını söyledi.

Akarca, "Rehabilitenin, sosyal yardımlaşmanın ve hükümlülerin eğitilmesinin, ürettikleri ürünlerin vatandaşlarımıza ve bütün milletimize ulaştırılmasında bu mağazalar büyük bir işlev görmektedirler. Çok sağlıklı ürünlerin bulunduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Adalet Bakan Yardımcısı Moğul ise Yargıtay yerleşkesindeki mağaza ile İşyurtları bünyesindeki 72'nci mağazanın açıldığını aktardı. Moğul, mağazaların, ceza ve infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların mesleki eğitim faaliyetlerinin somut bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından mağaza, kurdele kesimi yapılarak açıldı.

Mağazadan ilk alışverişi Yargıtay Başkanı Akarca yaptı.

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