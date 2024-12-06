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Yargıtay, rıza dışında kişisel veri kaydeden çağrı merkezi işletmecisinin cezasını onadı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kişilerin ad, soyad, adres, telefon numarası ve kredi kartı bilgilerini rızaları dışında kaydeden çağrı merkezi işletmecisine verilen 2 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

İsmet Karakaş  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Yargıtay, rıza dışında kişisel veri kaydeden çağrı merkezi işletmecisinin cezasını onadı

Ankara

Dairenin kararına göre, bir çağrı merkezi işletmecisi, burayı arayanların ad, soyad, adres, telefon numarası ve kredi kartı bilgilerini rızaları dışında kaydetti.

Verilerinin usulsüz kaydedildiğini tespit eden kişilerin şikayeti üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca işletmeci hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "kişisel verilerin kaydedilmesi"ne ilişkin 135/1. maddesi kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

Yargılamayı yapan Afyonkarahisar 6. Asliye Ceza Mahkemesi, atılı suçu işlediği tespit edilen sanığa 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Eyleminin kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi olmadığını, ticari olarak bilgilerin saklandığını ileri süren sanık, karara itiraz etti.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, oy birliğiyle yasal düzenlemelere uygun bulduğu Afyonkarahisar 6. Asliye Ceza Mahkemesi kararını onadı.

Dairenin kararında sanığın, şikayetçi ve mağdurlara ait kişisel veri kapsamındaki ad, soyad, adres, telefon numarası ve kredi kartı bilgilerini ilgililerin rızası dışında kaydettiği, bunun TCK'nin 135/1. maddesi kapsamında suç olarak düzenlendiği ifade edildi.

Dava dosyası içindeki belge ve bilgilerle göre yerel mahkemece sanığa verilen cezanın kesin verilere dayandığına işaret edilen kararda, mahkumiyet hükmünde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi.

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