Dolar
33.92
Euro
37.60
Altın
2,501.54
ETH/USDT
2,522.50
BTC/USDT
58,798.00
BIST 100
10,111.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

İlyas Kaçar, Büşra Alakoyun, Semra Orkan  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul

Feneryolu Mahallesi'ndeki otoparkın çıkışında iki şüpheliyle tartışan İşçimen'in saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Tartışmanın ardından İşçimen'i darbettiği belirlenen firari şüpheli E.G, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin tamamlanması sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen ve yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli T.T.İ. de toplanan yeni deliller doğrultusunda sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki otoparkın çıkışı sırasında saldırıya uğramasına yönelik yapılan çalışmada, aracın plaka bilgisinden zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğu tespit edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Yumuk'tan "Famagusta" dizisine tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shell Üst Yöneticisi Sawan'ı kabul etti
Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
Şırnak'ta paramotorla saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 teröristin kimlikleri belirlendi
TDV, şehit Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti üzerine Nijerya'da su kuyusu açtı

Benzer haberler

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Ukrayna'da yeni eğitim öğretim yılı hava saldırılarının gölgesinde başladı

Bahçelievler'deki birbiriyle bağlantılı iki silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli yakalandı

İngiliz sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'deki meslektaşlarına uyguladığı işkenceyi protesto etti

İngiliz sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'deki meslektaşlarına uyguladığı işkenceyi protesto etti
İsrail, Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 7 Filistinliyi öldürdü

İsrail, Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 7 Filistinliyi öldürdü
İngiltere: Batı Şeria'daki sivil kayıplara ilişkin haberlerden "derin endişe" duyuyoruz

İngiltere: Batı Şeria'daki sivil kayıplara ilişkin haberlerden "derin endişe" duyuyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet