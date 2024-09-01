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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yapılan saldırıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan saldırıyla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan, Emrah Gökmen, Halis Akyıldız  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yapılan saldırıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı

Ankara/İstanbul

Bakan Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır."

Saldırıya ilişkin bir zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan saldırıya ilişkin inceleme başlattı.

Ekipler, İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki bir restoranın otoparkından çıkarken iki şüpheliyle tartıştığını ve saldırıya uğradığını belirledi.

Aracın plaka bilgilerinden zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğunu tespit eden polis, İşçimen'e hakaret eden T.T.İ'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen T.T.İ. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Polis diğer şüpheliyi arıyor.

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