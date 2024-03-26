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Yargıtay Başkanlığı seçiminin dördüncü turunda da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin dördüncü turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçime beşinci tur oylamasıyla devam ediliyor.

İsmet Karakaş  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
Yargıtay Başkanlığı seçiminin dördüncü turunda da sonuç çıkmadı

Ankara

Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtayda sandık kuruldu ve dün sabah saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk üç turunda hiçbir adayın 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu en az 175 oyu alamaması üzerine bugün dördüncü tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 96, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 125, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı.

Seçime beşinci tur oylamasıyla devam ediliyor.​​​​​​​

Beşinci tur oylamada da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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