Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin kan bağışında bulundu
Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.
Ankara
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Başkanlığınca düzenlenen "Kan Bağışı Kampanyası" kapsamında, Yargıtay Polikliniği'ne gelerek kampanyaya katıldı.
Kan bağışının önemine dikkati çeken Akarca, tüm Yargıtay üyelerini, tetkik hakimleri, savcıları ve Yargıtay personelini kan bağışında bulunmaya davet etti.
Kampanya kapsamında, ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu ile Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da kan bağışında bulundu.
Kan bağışı kampanyası yarın da devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.