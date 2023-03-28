Yargıda yeni düzenlemeleri içeren Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
TBMM
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