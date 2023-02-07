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Yardım malzemesi ve iş makinesi yüklü trenler Kocaeli ve Afyonkarahisar'dan yola çıktı

Kocaeli ve Afyonkarahisar'dan yardım malzemeleri, iş makineleri yüklü trenler deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Merve Özlem Çakır   | 07.02.2023
Yardım malzemesi ve iş makinesi yüklü trenler Kocaeli ve Afyonkarahisar'dan yola çıktı

Ankara

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere dağıtımı yapılmak üzere yardım malzemesi, iş makinaları, jeneratör, barınma vagonları taşıyan trenler Kocaeli ve Afyonkarahisar'dan hareket etti.

Kocaeli Köseköy Tren Garı'ndan 18 konteyner yaşam ünitesi, 4 yolcu vagonu, 4 çok amaçlı barınma vagonu, 1 vagon jeneratör, 1 ekskavatör, 1 iş makinesi yüklü toplam 20 vagonlu tren deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Adana’ya doğru yola çıktı.

Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Garı’ndan da 12 barınma vagonu, 4 iş makinesi, 3 çeşitli yardım malzemesi olmak üzere toplam 19 vagon yüküyle kalkan trendeki vagonlara Akşehir ve Konya'dan iş makinası ve çeşitli yardım malzemesi ilave edilecek.

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