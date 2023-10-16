Yardım malzemeleri taşıyan TCG Bayraktar, Libya'ya ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı, yardım malzemeleri taşıyan askeri geminin, sel felaketinden etkilenen Libya'ya ulaştığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, TCG Bayraktar'ın İzmir Alsancak Limanı'ndan aldığı insani yardım malzemelerini sel felaketinden etkilenen "dost ve kardeş" Libya'ya ulaştırdığı belirtildi.
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Sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Libya’ya yardım faaliyetlerine devam ediyoruz. TCG BAYRAKTAR amfibi gemimiz, İzmir Alsancak Limanı'ndan aldığı insani yardım malzemelerini Libya’ya ulaştırdı.#MilliSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/nJOZJFWFcD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2023