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Gündem

Yardım malzemeleri taşıyan TCG Bayraktar, Libya'ya ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, yardım malzemeleri taşıyan askeri geminin, sel felaketinden etkilenen Libya'ya ulaştığını bildirdi.

Sarp Özer  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Yardım malzemeleri taşıyan TCG Bayraktar, Libya'ya ulaştı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TCG Bayraktar'ın İzmir Alsancak Limanı'ndan aldığı insani yardım malzemelerini sel felaketinden etkilenen "dost ve kardeş" Libya'ya ulaştırdığı belirtildi.

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