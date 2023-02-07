Dolar
18.83
Euro
20.18
Altın
1,873.46
ETH/USDT
1,645.60
BTC/USDT
23,022.00
BIST 100
4,584.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyarbakır merkez Bağlar ilçesindeki Serin-2 Apartmanında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'taki 10 katlı bir binanın enkazından 15 aylık bebek, komando ve madencilerin çalışmaları sonrasında kurtarıldı. -VTR
logo
Gündem

Yaralı depremzedelerin bazıları Alanya'da tedavi altına alındı

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilin ektilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaralananlardan bazıları, Antalya'nın Alanya ilçesinde tedavi altına alındı.

Mert Cantürk   | 07.02.2023
Yaralı depremzedelerin bazıları Alanya'da tedavi altına alındı Fotoğraf: Mert Cantürk/AA

Antalya

Kaymakam Fatih Ürkmezer, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilmeye başlanan yaralıları Başhekim Doç. Dr. Oğuz Karahan ile ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yaralı depremzedelerden Mehmet Demir, ziyarette, deprem sırasında yaşadıklarını anlattı.

Sarsıntı esnasında hemen çocukları ve eşiyle odada bulunan derin dondurucunun yanına geçip, kapanarak kendilerini korumaya çalıştıklarını belirten Demir, "Bina çökmeye başladı. Tüm eşyalarımız yıkılma esnasında aşağıya düştü. Bina yıkılırken kapıya kadar ulaştık ve merdivenlerden inip çıktık. Binamız ikiye ayrıldı. Orada durum çok kötü." diye konuştu.

Kaymak Ürkmezer, ziyaretten sonra gazetecilere deprem bölgesinden yaralıların kendi imkanlarıyla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldiğini söyledi.

Şu ana kadar yaklaşık 50 yaralı depremzedenin hastaneye geldiğini ve beşinin yatışının yapıldığını aktaran Ürkmezer, "Vatandaşlarımızdan çok acil olmadığı müddetçe hastanemizin acil kısmını çok meşgul etmemelerini istiyoruz. Acil bölümümüzü deprem bölgemizden gelecek hastalara ayırma hususunda bize destek versinler." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlere yönelik çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edecek
Konya Emniyet Müdürlüğünden "özel araçlarla yola çıkmayın" uyarısı
Kan bağışı merkezlerinde yoğunluk devam ediyor
İstanbul'dan deprem bölgelerine acil yardım malzemesi desteği
Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına madenciler de katıldı

Benzer haberler

İstanbul'dan deprem bölgelerine acil yardım malzemesi desteği

İstanbul'dan deprem bölgelerine acil yardım malzemesi desteği

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına madenciler de katıldı

Mersin Şehir Hastanesinin depremde zarar gördüğü iddiaları yalanlandı

Moldova, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi

Moldova, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi
İtalya, bir vatandaşının Türkiye'deki deprem bölgesinde kayıp olduğunu açıkladı

İtalya, bir vatandaşının Türkiye'deki deprem bölgesinde kayıp olduğunu açıkladı
Kazakistan halkından Türkiye’ye “Biz beraberiz” desteği

Kazakistan halkından Türkiye’ye “Biz beraberiz” desteği
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet