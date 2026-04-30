"Yara bakım hemşireleri" yatalak hastalarda basınç yarası oluşma riskini önlüyor Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde oluşturulan Multidisipliner Yara Bakım Hemşireliği Ekibi, İstanbul'daki özel bakım ve takiple yatağa bağımlı hastalarda basınç yarası oluşma riskini önlüyor.

Stoma ve yara bakımı sertifikasına sahip hemşirelerden oluşan ekip, hastanenin yoğun bakım ünitelerinde düzenli vizit gerçekleştirerek hastalara bilimsel temelli bakım uyguluyor.

Yara bakımında tedavi, yaranın tipi, derinliği ve enfeksiyon durumuna göre sistematik olarak planlanıyor. Öncelikle yara detaylı şekilde değerlendiriliyor, ardından uygun şekilde genellikle serum fizyolojik ile temizleniyor ve varsa nekrotik dokular mekanik debridman yöntemleriyle uzaklaştırılıyor.

Enfeksiyon bulguları mevcutsa lokal veya sistemik tedavi uygulanıyor, yara iyileşmesini desteklemek için nem dengesi sağlanarak uygun pansuman materyali seçiliyor. Özellikle bası yaralarında basıncın ortadan kaldırılması, düzenli pozisyon değişikliği ve havalı yatak gibi uygun destek yüzeylerin kullanılmasına önem veriliyor.

Tüm bunlarla birlikte hastanın genel durumu da göz önünde bulundurularak yeterli beslenme, protein alımı ve kronik hastalıkların kontrolü sağlanıyor.

Bu sayede takip edilen yatağa bağımlı hastalarda "yatak yarası" olarak bilinen basınç yarası oluşma oranı sıfıra indiriliyor.

"Basınç yarasının hiç oluşmamasını hedeflemekle birlikte önleyici bakım yaklaşımının sürekliliğini amaçlıyoruz"

Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sümeyye Çınaroğlu, AA muhabirine, ekibin 6 ay önce kamu ve özel sağlık kuruluşları arasında hemşirelikte bakım hizmetlerinin sunulma kalitesini en üst düzeye çıkarma hedefiyle kurulduğunu anlattı.

Multidisipliner ekip ruhuyla hareket ettikleri stoma ve yara bakım hemşireliği sertifikasını almış hemşirelerden oluşan ekibin hastanede hizmet vermeye başladığını belirten Çınaroğlu, riskli hastaların erken tanılanması, düzenli takip, doğru pozisyonlama, uygun yüzeylerin kullanılması ve en önemlisi de hemşirelerin sürekli eğitiminin var olduğu bir sistemle ekibi koordine edip hizmet vermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Çınaroğlu, yaklaşık bir buçuk sene önce yoğun bakım hemşireliği sempozyumuyla çıktıkları yolda, sempozyumun bir çıktısı olarak ekibi oluşturduklarını kaydederek, "Akabinde yaptığımız gözlemlerde belirli periyotlar aralığında incelendiğinde basınç yarası oluşumlarının neredeyse giderek azaldığını hatta sıfır noktasına ulaştığını gururla ifade etmek isterim." dedi.

Hemşirelerin yara bakım sertifika programına katıldıklarını, eğitim yaklaşık 3 ay kadar sürdüğünü aktaran Çınaroğlu, "İstanbul'da devlet hastaneleri arasında ilk multidisipliner yara bakım ekibi bizim hastanemizde oluşturuldu. Yara bakım ekibi düzenli olarak yoğun bakım üniteleri ve kliniklere günlük vizit yapıyor. İki farklı yerleşkede, iki farklı ekibimiz bu işi yürütüyor." diye konuştu.

Çınaroğlu, ekibin kadın hemşirelerden oluştuğuna değinerek, "Kadın eli değen her şey bence güzeldir. Hemşirelik ekibim de bu minvalde gerçekten üstün gayret gösterdi. Heyecanlı olarak başladık. Hemşireliğin kalitesinin en temel göstergelerinden birisi de basınç yarasının hiç oluşmamasıdır. Elbette basınç yarasının hiç oluşmamasını hedeflemekle birlikte bu önleyici bakım yaklaşımının sürekliliğini amaçlayarak bu girişimleri başlattık." ifadelerini kullandı.

145 gün yatarak tedavi gören hasta sıfır yarayla taburcu edildi

Yaklaşık 6 ay önce Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne inme geçirdiği için başvuran ve hastaneye yattığında 1. evre basınç yarası bulunan 58 yaşındaki İslam Dunmaz, 145 gün boyunca yoğun bakım ve palyatif servislerde takip edildiği sürede yaşadıklarını anlattı.

Dunmaz, yaralarının iyileştiğini, hemşirelerin kendisiyle ilgilendiğini ve çok memnun kaldığını belirterek, "Hemşireler bana çok iyi baktılar. Gayet iyiyim. Yaram, ağrım sızım kalmadı. Hizmeti çok iyi buluyorum. Allah'a şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Ekipte yer alan uzman hemşire Şevval Dursun, hastaları İslam Dunmaz'ın ilk olarak hastaneye acil servisten inme vakasıyla başvurduğunu belirterek, "Hastamızı ilk olarak acil serviste gördüm. Özellikle koruyucu amaçlı tedavi uyguladık. Hastamız evre 1 basınç yarasıyla hastanemize gelmişti. Üç günlük tedaviyle hastamızın basınç yarasını iyileştirdik. Risk faktörleri olmasına rağmen hastamızda 145 günlük süreçte herhangi bir basınç yarası açılmadı. Şimdi ise fizik tedavi servisinden sıfır yarayla taburcu etmekteyiz." diye konuştu.

Uzman hemşire Ceren Çikendin, hastaları taburcu olana kadar düzenli olarak değerlendirdiklerini, sadece yaraya odaklanmadıklarını, aynı zamanda hastalara psikolojik anlamda da destek sağladıklarını anlattı.