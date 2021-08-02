Euro
9.92
Dolar
8.36
BIST 100
1,399.65
Altın
1,813.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yangınlardan etkilenenlerden kronik hastalığı olanların süresi biten raporları geçerli sayılacak

Bakan Bilgin, yangınlardan etkilenenlerden kronik hastalığı olanların süresi biten raporlarının geçerli sayılarak, ilaç, tıbbi malzemelerin karşılanmaya devam edileceğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 02.08.2021
Yangınlardan etkilenenlerden kronik hastalığı olanların süresi biten raporları geçerli sayılacak

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı yazlı açıklamada, Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla'da çıkan yangınların genel hayatı etkilediğini, afet bölgesi ilan edilen bu yerlerdeki iş yeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerinin erteleneceğini belirtti.

Yangınlardan etkilenen vatandaşların ilaçlarına erişimi için de gereken tedbirleri aldıklarını vurgulayan Bakan Bilgin, kronik hastalığı olanların süresi biten raporlarının geçerli sayılarak, hastaların sağlık hizmetini sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbi malzemelerinin karşılanmaya devam edileceğini ifade etti.

Bilgin, ayrıca yangında evleri zarar gören ve ilaç alamayan vatandaşların ilaca erişimleri konusunda tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Evlerini boşaltmaları nedeniyle ilaçlarını alamayan vatandaşların, bundukları yerdeki en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurmaları gerektiğini aktaran Vedat Bilgin, yangından etkilenen tüm vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19 salgınıyla ilgili harcamalar küresel cari işlemler dengesizliklerini artırdı
ABD'de yapılan araştırmaya göre tam aşılı kişilerin yüzde 1'inden azı Kovid-19'a yakalandı
Kovid-19 vakalarının en çok arttığı illerden Ağrı'da sağlık ekiplerinin aşı seferberliği sürüyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 613 bini geçti

Benzer haberler

Yangınlardan etkilenenlerden kronik hastalığı olanların süresi biten raporları geçerli sayılacak

Yangınlardan etkilenenlerden kronik hastalığı olanların süresi biten raporları geçerli sayılacak

İngiltere'de Kovid-19 aşılarının 60 bin kişinin ölümünü engellediği tahmin ediliyor