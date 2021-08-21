Yangın ve sel afeti destek hesaplarına yapılan yardım 260 milyon 930 bin 716 liraya ulaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın ve sel afeti destek hesaplarına 7 günde, 260 milyon 930 bin 716 lira yardım yapıldığını bildirdi.
Ankara
Yangın ve sel afeti destek hesaplarına 7 günde, 260 milyon 930 bin 716 lira yardım yapıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışları paylaştı.
AFAD'a SMS, Türk lirası, ABD doları ve avro olarak yapılan toplam bağışların 7 günde 260 milyon 930 bin 716 liraya ulaştığını aktaran Soylu, "Tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu millet, büyük millet." ifadesini kullandı.
6️⃣4️⃣7️⃣.3️⃣4️⃣3️⃣ vatandaşımız#BenDeVarım diyerek— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 21, 2021
AFAD koordinasyonunda, yangın ve sel bölgelerine destek için 1866’ya SMS gönderdi.
Toplam destek miktarı 7. gününde
2️⃣6️⃣0️⃣.9️⃣3️⃣0️⃣.7️⃣1️⃣6️⃣₺ oldu.
Tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz...
Bu Millet, Büyük Millet... pic.twitter.com/SlL93EYHUF
Bakan Soylu, kampanyaya 647 bin 343 vatandaşın "ben de varım" diyerek SMS yoluyla katkı sunduğunu da bildirdi.
Paylaşımda, "YANGIN" veya "SEL" yazıp 1866'ya SMS gönderilerek 10 lira bağışta bulunabileceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.