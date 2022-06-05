Dolar
16.42
Euro
17.60
Altın
1,850.90
ETH/USDT
1,790.80
BTC/USDT
29,745.00
BIST 100
2,601.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yangın gözetleme kulesi personeli gözünü ormanlardan ayırmıyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, illerin kesişme noktasında yer alan 1150 rakımlı tepedeki yangın gözetleme kulesinde görevli personel, ormanları kesintisiz gözetliyor.

Zekeriye Şimşek   | 05.06.2022
Yangın gözetleme kulesi personeli gözünü ormanlardan ayırmıyor Fotoğraf: Zekeriye Şimşek/AA

Gaziantep

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, beş ilin kesişme noktasında yer alan 1150 rakımlı yangın gözetleme kulesinde görev yapan personel, gözünü ormanlardan ayırmıyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Nurdağı İşletme Şefliği Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi görevlileri, ellerindeki dürbünle ormanlık alanda gördükleri en küçük dumanı merkeze bildiriyor.

Yaklaşık 11 yıldır görevi sürdüren Kenan Bakır, gazetecilere, kulede Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Hatay ve Kilis'in görüş mesafesine giren bölümlerindeki 32 bin hektarlık ormanlık alanı gözetlediklerini söyledi.

Görev yoğunluğu nedeniyle çocuklarının bazen kendilerini kuleye ziyarete gelmeleriyle vakit geçirerek hasret giderdiklerini belirten Bakır, "Buradaki vazifemiz, olası çıkabilecek yangınlara en etkin müdahaleyi sağlamak. Burada arkadaşlarımızla dönüşümlü olarak 7/24 kesintisiz gözetleme yaparak ormanlarımızı en iyi şekilde korumayı amaçlıyoruz. Gelecek nesillere yeşil vatan bırakmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla görevimizi yerine getirmekteyiz." dedi.

Bakır, Türkiye'nin orman yangınlarına en kısa sürede, en etkin şekilde müdahale eden ülke konumunda bulunduğunu aktararak, bu konumu korumak ve daha da geliştirmek için hassas olduklarını ifade etti.

Kule görevlisi Kerim Bakır da ormanları korumaya çalıştıklarını belirterek, vatandaşlardan piknik alanlarında duyarlı olmalarını ve her yerde ateş yakmamalarını, sigara izmaritlerini söndürmeden yola atmamalarını ve orman yangını gördüklerinde ihbarda bulunmalarını istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yangın gözetleme kulesi personeli gözünü ormanlardan ayırmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı
Pençe-Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Karadeniz'e doğal gaz borularını yerleştirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
'81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü' Kızılcahamam'dan başladı

Benzer haberler

Yangın gözetleme kulesi personeli gözünü ormanlardan ayırmıyor

Yangın gözetleme kulesi personeli gözünü ormanlardan ayırmıyor

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi

59 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi azmiyle gençlere örnek oluyor

Gaziantep'te bir işçinin havalandırma boşluğundan düğün salonuna düşme anı kamerada

Gaziantep'te bir işçinin havalandırma boşluğundan düğün salonuna düşme anı kamerada
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne 'sahte bomba düzeneği' ile gelen zanlı tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne 'sahte bomba düzeneği' ile gelen zanlı tutuklandı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi etkisiz hale getirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi etkisiz hale getirildi