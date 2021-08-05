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Yangın bölgelerine destek için yola çıkan Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi Çanakkale Boğazı'na ulaştı

Muğla'da devam eden yangınlara destek olmak için İstanbul'dan yola çıkan "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi", Çanakkale Boğazı'na ulaştı.

Burak Akay   | 05.08.2021
Yangın bölgelerine destek için yola çıkan Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi Çanakkale Boğazı'na ulaştı Fotoğraf: Burak Akay / AA

Çanakkale

Dün gece İstanbul Kuruçeşme'den yola çıkan, Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi unvanına sahip, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait 88 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki ve 4 bin 291 grostonluk gemi saat 08.30'da Çanakkale önlerine geldi.

Muğla bölgesinde devam eden yangınlara destek olacak "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi" boğaz geçişini tamamlamasının ardından Milas'a ulaşacak.

Yalova'da inşa edilen ve 2015'te denize indirilen geminin içinde 20 kişilik hastane, helikopter pisti ve dalgıç basınç odası bulunuyor.

Saatte 9 bin 600 metreküp su basabilme, yatayda 150 metre, dikeyde 70 metre su püskürtme kabiliyetine sahip gemide, yangın söndürme sisteminde aynı zamanda akaryakıt yangınlarına müdahale edilebilmesi için köpük konsantresi bulunan tanklar da mevcut.

Yangın durumlarında ise denizden direkt su alarak müdahale özelliğine sahip gemi, bu özelliği sayesinde de alevler sönene kadar kesintisiz çalışma yapabiliyor.

Bölgedeki çalışmalara destek verecek Nene Hatun'un dışında ise KEGM'ne ait hızlı tahlisiye botları, römorkörler ve ilave destek araçları da söndürme çalışmalarına katılıyor.

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