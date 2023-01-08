Dolar
18.77
Euro
20.00
Altın
1,866.63
ETH/USDT
1,265.60
BTC/USDT
16,939.00
BIST 100
5,341.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yanan evinin yerine yenisinin yapılmayacağını düşünen vatandaş anahtarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

Manavgat-Akseki'de 2021 yılındaki yangında kaybettiği evinin yenisinin yapılacağına inanmayan Hüseyin Çetin, yeni evine kavuşmasının mutluluğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaştı.

Ahmet Sertan Usul   | 08.01.2023
Yanan evinin yerine yenisinin yapılmayacağını düşünen vatandaş anahtarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

Ankara

Çetin, 2021 yılında meydana gelen yangının ardından incelemelerde bulunmak üzere Kalemler Mahallesi'ne giden Erdoğan'a, evinin yandığını ve faizli olarak yeni ev alma imkanı olmadığını söyledi.

Erdoğan, yangında zarar gören evlerin tümünün yeniden yapılacağını ve faiz alınmadan, düşük taksit imkanıyla mağdurlara teslim edileceğini vurguladığında, Çetin bunun olabileceğine ihtimal vermedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kalemler Mahallesi'nde düzenlenen "Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni"ne katıldı.

"Bu evlerin yapılabileceğini düşünememiştim"

Burada sahneye çıkan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz, beni tanıdınız mı?" diye soran Çetin, "Yangın olduğu zaman Kalemlerimize gelmiştiniz. Orada karşılaşmıştık, sizinle konuşmuştum." dedi.

Hüseyin Çetin, "Yangının ardından bu evlerin yapılabileceğini düşünememiştim ama görüyorum ki karşıdaki ev, benim evim. Size teşekkür ediyorum, sizden Allah razı olsun. Evime bir bakar mısınız, ben bir ömür boyu çalışsam bu evin inşaatını yapamazdım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evde şimdi ne var?" diye sorduğu Çetin, "Her şey var, sizi bekliyoruz." diyerek Erdoğan'ı kahve içmeye davet etti.

Çetin, yangının ardından bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan da köylerine konak yapılmasını istediğini hatırlatarak, bunun da inşa edilmesinden dolayı teşekkür etti.

"AK Parti dürüstlüktür, AK Parti söz verdiği zaman sözü yerine getirendir." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çetin'in evini ziyaret edeceklerini söyledi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çetin ailesine yeni inşa edilen konutlarının anahtarını teslim etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Sessiz felaketle mücadele için gelin hep birlikte suyumuza sahip çıkalım
Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak
Yanan evinin yerine yenisinin yapılmayacağını düşünen vatandaş anahtarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı
Diyarbakır'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı
Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Yanan evinin yerine yenisinin yapılmayacağını düşünen vatandaş anahtarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

Yanan evinin yerine yenisinin yapılmayacağını düşünen vatandaş anahtarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

Manavgat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde ağırlayan Rıfat Akça: Cumhurbaşkanımız evime geldi, çok mutlu oldum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan sel mağduru Zülfiye Ceylan: Çok sevindim, mutluluğumu anlatamam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'daki sel afetinde görev yapan AFAD personeliyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'daki sel afetinde görev yapan AFAD personeliyle bir araya geldi
Aksaray'da akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasında

Aksaray'da akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi büyütme, geliştirme, güçlendirme yolunda ilerleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi büyütme, geliştirme, güçlendirme yolunda ilerleyeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet