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Yalova'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Yalova'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafikte olumsuzluk yaşanmaması için Yalova-Bursa karayolunda kış lastiği denetimi yapıldı.

Sıtkı Yıldız   | 13.03.2022
Yalova'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Sıtkı Yıldız/AA

Yalova

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün Yalova için yapılan uyarı sonrası akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti etkisi altına aldı.

İl merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı, yaya ve araç trafiğinde olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu.

Yalova'dan İstanbul ve Bursa illerine geçişlerin sağlıklı şekilde yapılması için yollarda çalışmalarını artıran 14. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yol temizleme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.

Özellikle kar ve tipinin trafik akışında zaman zaman sıkıntılar yaşattığı Yalova-Bursa karayolu Süpürgelik mevkisinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yolu trafiğe açık tutmaya çalışıyor.

Yalova-Bursa karayolunda denetim yapan trafik ekipleri ise kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi.

İl merkezinde belediye ekiplerinin temizleme ve tuzlama çalışmasını yoğunlaştırdığı gözlenirken, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de yüksek kesimlerdeki köy yollarını açık tutabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

Öte yandan uzun süredir kar yağışı bekleyen kent sakinleri ise sahil kısmına akın etti. Karın tadını çıkaran aileler çocuklarıyla kar topu oynadı, fotoğraf çektirdi.


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