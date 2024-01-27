Yalova'da tersanede çalışan 20 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Yalova
Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede akşam yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 20 işçi hastaneye kaldırıldı.
Tersaneler bölgesinde, iddiaya göre akşam yemeği yiyen 20 işçi zehirlendi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.