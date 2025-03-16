Yalova'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yalova
Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangının büyümemesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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