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Yalova'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sıtkı Yıldız, Murat Şener  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Yalova'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yalova

Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangının büyümemesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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