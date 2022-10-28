Dolar
18.61
Euro
18.53
Altın
1,649.40
ETH/USDT
1,498.60
BTC/USDT
20,152.00
BIST 100
3,895.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AA'nın İletişim Ortağı olduğu dünyanın en önemli Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi fuarlarından SAHA EXPO, 50'nin üzerinde ülkeden 250 yabancı şirket ve toplamda 1.000’e yakın firma ile İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor. Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş ile Nevzat Demir Tesisleri'nde imza töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davası duruşmasında yaşanan gerginliğe soruşturma

Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla açılan davanın duruşması sırasında aralarında CHP milletvekillerinin de bulunduğu kişilerin mahkeme heyetine yönelik söylemleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Sıtkı Yıldız   | 28.10.2022
Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davası duruşmasında yaşanan gerginliğe soruşturma

Yalova

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın da sanıkları arasında yer aldığı davanın duruşmasında, mahkeme heyetine yönelik söylemleri incelemeye aldı.

Başsavcılık, duruşmada ve adliye koridorlarında yaşananlarla ilgili "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma açtı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Mersin Milletvekilli Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın dosyalarının, milletvekili olmaları nedeniyle ayrılarak soruşturma için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildi.

Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin belirleneceği öğrenildi.

Duruşmaya ara verilmişti

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tamamı tutuksuz yargılanan, Vefa Salman ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan Halit Güleç'in aralarında olduğu bazı sanıklar ile taraf avukatları, 30'a yakın da milletvekili katılmıştı.

Sanık Vefa Salman'ın avukatı, mahkemeye sunulan raporların lehlerine olduğunu ve davanın çok fazla uzayacağını öne sürerek, bundan dolayı müvekkilinin dosyadan bağımsız yargılanması talebinde bulunmuştu.

Mahkemenin talebi reddetmesi sonrası salonda duruşmayı takip eden CHP Genel Başkan Yardımcıları ile milletvekilleri, mahkeme heyetine tepki göstererek salondan ayrılmıştı.

Gerginlik nedeniyle ara veren mahkeme heyeti, duruşmayı izleyicilere kapatmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İkinci Dünya Savaşı'nda Batı Trakyalı Türkler Yunanistan'ı korumak için canlarını ortaya koydu
Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davası duruşmasında yaşanan gerginliğe soruşturma
Hakkari'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cevdet Özdaş Operasyonu' başlatıldı
Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'ndaki 'hücum emri' Araştırma Merkezinde sergileniyor
Kadıköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü araçlara ve müze duvarına çarptı

Benzer haberler

Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davası duruşmasında yaşanan gerginliğe soruşturma

Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davası duruşmasında yaşanan gerginliğe soruşturma

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakem kararlarıyla ilgili konuştu

İnsansız kara aracı Barkan'ın ihracına hız verildi

Basın İlan Kurumundan resmi ilanlara ilişkin açıklama

Basın İlan Kurumundan resmi ilanlara ilişkin açıklama
İngiltere'den İran'a, Rusya'ya İHA vermesi nedeniyle yeni yaptırım

İngiltere'den İran'a, Rusya'ya İHA vermesi nedeniyle yeni yaptırım

Artan kuş gribi vakaları nedeniyle İngiltere genelinde 'Önleme Bölgesi' ilan edildi

Artan kuş gribi vakaları nedeniyle İngiltere genelinde 'Önleme Bölgesi' ilan edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet