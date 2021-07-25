Euro
10.07
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,802.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan Astsubay Çavuş Fatih Güney, Ordu-Giresun Havalimanında törenle karşılanıyor.
logo
Gündem, Koronavirüs

Yaklaşık 23 milyon kişi henüz Kovid-19 aşısının herhangi bir dozunu yaptırmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıdan istenilen sonucun alınması için sürecin hızla tamamlanması gerektiği uyarısında bulunarak, yaklaşık 23 milyon kişinin henüz Kovid-19 aşısının herhangi bir dozunu yaptırmadığını bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 25.07.2021
Yaklaşık 23 milyon kişi henüz Kovid-19 aşısının herhangi bir dozunu yaptırmadı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 23 milyon kişinin henüz Kovid-19 aşısını yaptırmadığını belirterek, "Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki aşılamaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yaklaşık 23 milyon kişinin henüz aşı olmadığı bilgisini paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"İkinci dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım."

Bakan Koca, bir diğer paylaşımında ise "Geri dönüp son 10 günü daha dikkatli yaşayamayız. Yarın bize bağlı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yaklaşık 23 milyon kişi henüz Kovid-19 aşısının herhangi bir dozunu yaptırmadı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 12 bin 381 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 58 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de son 24 saatte 528 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Yaklaşık 23 milyon kişi henüz Kovid-19 aşısının herhangi bir dozunu yaptırmadı

Yaklaşık 23 milyon kişi henüz Kovid-19 aşısının herhangi bir dozunu yaptırmadı

İtalya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında çıkarılacak 'Yeşil Geçiş' belgesi protesto edildi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşı ve tedbir' çağrısı

Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşı ve tedbir' çağrısı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 12 bin 381 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 58 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 12 bin 381 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 58 kişi yaşamını yitirdi