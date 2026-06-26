Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi

[1/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.
[2/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Bolu'da Yunus Emre İlkokulu ve Orta Okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.
[3/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Bolu'da Yunus Emre İlkokulu ve Orta Okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.
[4/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Bolu'da Yunus Emre İlkokulu ve Orta Okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.
[5/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Bolu'da Yunus Emre İlkokulu ve Orta Okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.
[6/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Bolu'da Yunus Emre İlkokulu ve Orta Okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.
[7/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Diyarbakır'da düzenlenen törenle öğrencilere karneleri verildi.
[8/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Diyarbakır'da düzenlenen törenle öğrencilere karneleri verildi.
[9/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. İzmir'deki Karabağlar İyiburnaz Ortaokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.
[10/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. İzmir'deki Karabağlar İyiburnaz Ortaokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.
[11/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. İzmir'deki Karabağlar İyiburnaz Ortaokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.
[12/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. İzmir'deki Karabağlar İyiburnaz Ortaokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. Karne törenine İzmir Valisi Süleyman Elban da (sağ 2) katıldı.
[13/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. İzmir'deki Karabağlar İyiburnaz Ortaokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.
[14/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Elazığ'da da öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.
[15/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Elazığ'da da öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.
[16/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Elazığ'da da öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.
[17/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.
[18/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.
[19/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.
[20/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.
[21/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Kırklareli 100. Yıl İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
[22/27] Hakkari'nin Derecik ilçesindeki Yukarı Aydınlık mezrasında 4, Muş'un Bulanık ilçesindeki Kılindor mezrasında ise 3 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Irak sınırında yer alan Derecik ilçesinin Samanlı köyü Yukarı Aydınlık mezrasındaki ilkokulda 3 yıldır görev yapan öğretmen Gülay Kaya, eğitim öğretim sezonunun son gününde öğrencileri için sürpriz hazırladı. Hazırladığı hediyeleri ve kelebeklerle süslediği karneleri öğrencilerine teslim eden Kaya, birlikte yaş pasta kestiği çocukların mutluluğuna ortak oldu. Öğrenciler, karne almanın sevincini yaşadı. ( Sayim Harmancı - Anadolu Ajansı )
[23/27] Muş'un Bulanık ilçesindeki Kılindor mezrasında, 3 öğrenci karne heyecanı yaşadı.Bulanık ilçesine 48 kilometre uzaklıktaki Kılindor mezrasında da ikinci sınıf öğrencileri Miraç Üzgün, Ali Osman Üzgün ve Muhammet Miran Arslan, eğitim öğretim yılını başarıyla tamamladı.
Minik öğrencilerine karnelerini veren sınıf öğretmeni Hüseyin Koşuncu, tatilde bol bol kitap okumaları ve eğlenmelerini istedi. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı )
[24/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Kars'ta da öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )
[25/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Kars'ta da öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )
[26/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Düzce Orhangazi İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
[27/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Düzce Orhangazi İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )