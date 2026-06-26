Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören 18 milyona yakın öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül'de çalacak.

Öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacağı yaz tatili öncesinde karnelerini almak için okula geldi.

Bazı ailelerin de çocuklarının heyecanına eşlik ettiği karne törenlerinde öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim döneminde buluşmak üzere öğretmenleriyle vedalaştı.

İlkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu", Ortaokul 5 ve 6. sınıf ile lise hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıf öğrencilerine ise karneyle birlikte "gelişim raporu" verildi.

Ankara Çankaya Canan Özbağı Hürriyet İlkokulu'nda yapılan törende, gelişim raporunu alarak 1'inci sınıfı tamamlayan Buğra Çınar, çok mutlu olduğunu belirterek "Tatilde çok eğleneceğim ama okullar kapandığı için biraz üzüleceğim." dedi.

Tatilde oyunlar oynayacağını, bisiklet süreceğini ve denize gireceğini belirten Çınar, ikinci sınıfa geçtiği için heyecanlı olduğunu ifade etti.

[1/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. [2/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Bolu'da Yunus Emre İlkokulu ve Orta Okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. [3/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Bolu'da Yunus Emre İlkokulu ve Orta Okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. [4/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Bolu'da Yunus Emre İlkokulu ve Orta Okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. [5/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Bolu'da Yunus Emre İlkokulu ve Orta Okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. [6/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Bolu'da Yunus Emre İlkokulu ve Orta Okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. [7/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Diyarbakır'da düzenlenen törenle öğrencilere karneleri verildi. [8/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Diyarbakır'da düzenlenen törenle öğrencilere karneleri verildi. [9/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. İzmir'deki Karabağlar İyiburnaz Ortaokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. [10/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. İzmir'deki Karabağlar İyiburnaz Ortaokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. [11/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. İzmir'deki Karabağlar İyiburnaz Ortaokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. [12/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. İzmir'deki Karabağlar İyiburnaz Ortaokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. Karne törenine İzmir Valisi Süleyman Elban da (sağ 2) katıldı. [13/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. İzmir'deki Karabağlar İyiburnaz Ortaokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. [14/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Elazığ'da da öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. [15/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Elazığ'da da öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. [16/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Elazığ'da da öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. [17/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. [18/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. [19/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. [20/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. [21/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Kırklareli 100. Yıl İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı ) [22/27] Hakkari'nin Derecik ilçesindeki Yukarı Aydınlık mezrasında 4, Muş'un Bulanık ilçesindeki Kılindor mezrasında ise 3 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Irak sınırında yer alan Derecik ilçesinin Samanlı köyü Yukarı Aydınlık mezrasındaki ilkokulda 3 yıldır görev yapan öğretmen Gülay Kaya, eğitim öğretim sezonunun son gününde öğrencileri için sürpriz hazırladı. Hazırladığı hediyeleri ve kelebeklerle süslediği karneleri öğrencilerine teslim eden Kaya, birlikte yaş pasta kestiği çocukların mutluluğuna ortak oldu. Öğrenciler, karne almanın sevincini yaşadı. ( Sayim Harmancı - Anadolu Ajansı ) [23/27] Muş'un Bulanık ilçesindeki Kılindor mezrasında, 3 öğrenci karne heyecanı yaşadı.Bulanık ilçesine 48 kilometre uzaklıktaki Kılindor mezrasında da ikinci sınıf öğrencileri Miraç Üzgün, Ali Osman Üzgün ve Muhammet Miran Arslan, eğitim öğretim yılını başarıyla tamamladı. Minik öğrencilerine karnelerini veren sınıf öğretmeni Hüseyin Koşuncu, tatilde bol bol kitap okumaları ve eğlenmelerini istedi. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı ) [24/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Kars'ta da öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı ) [25/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Kars'ta da öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı ) [26/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Düzce Orhangazi İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı ) [27/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Düzce Orhangazi İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı ) × [1/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. [2/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Bolu'da Yunus Emre İlkokulu ve Orta Okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. [3/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Bolu'da Yunus Emre İlkokulu ve Orta Okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. [4/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Bolu'da Yunus Emre İlkokulu ve Orta Okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. [5/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Bolu'da Yunus Emre İlkokulu ve Orta Okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. [6/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Bolu'da Yunus Emre İlkokulu ve Orta Okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. [7/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Diyarbakır'da düzenlenen törenle öğrencilere karneleri verildi. [8/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Diyarbakır'da düzenlenen törenle öğrencilere karneleri verildi. [9/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. İzmir'deki Karabağlar İyiburnaz Ortaokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. [10/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. İzmir'deki Karabağlar İyiburnaz Ortaokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. [11/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. İzmir'deki Karabağlar İyiburnaz Ortaokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. [12/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. İzmir'deki Karabağlar İyiburnaz Ortaokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. Karne törenine İzmir Valisi Süleyman Elban da (sağ 2) katıldı. [13/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. İzmir'deki Karabağlar İyiburnaz Ortaokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. [14/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Elazığ'da da öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. [15/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Elazığ'da da öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. [16/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Elazığ'da da öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. [17/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. [18/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. [19/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. [20/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. [21/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Kırklareli 100. Yıl İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı ) [22/27] Hakkari'nin Derecik ilçesindeki Yukarı Aydınlık mezrasında 4, Muş'un Bulanık ilçesindeki Kılindor mezrasında ise 3 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Irak sınırında yer alan Derecik ilçesinin Samanlı köyü Yukarı Aydınlık mezrasındaki ilkokulda 3 yıldır görev yapan öğretmen Gülay Kaya, eğitim öğretim sezonunun son gününde öğrencileri için sürpriz hazırladı. Hazırladığı hediyeleri ve kelebeklerle süslediği karneleri öğrencilerine teslim eden Kaya, birlikte yaş pasta kestiği çocukların mutluluğuna ortak oldu. Öğrenciler, karne almanın sevincini yaşadı. ( Sayim Harmancı - Anadolu Ajansı ) [23/27] Muş'un Bulanık ilçesindeki Kılindor mezrasında, 3 öğrenci karne heyecanı yaşadı.Bulanık ilçesine 48 kilometre uzaklıktaki Kılindor mezrasında da ikinci sınıf öğrencileri Miraç Üzgün, Ali Osman Üzgün ve Muhammet Miran Arslan, eğitim öğretim yılını başarıyla tamamladı. Minik öğrencilerine karnelerini veren sınıf öğretmeni Hüseyin Koşuncu, tatilde bol bol kitap okumaları ve eğlenmelerini istedi. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı ) [24/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Kars'ta da öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı ) [25/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Kars'ta da öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı ) [26/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Düzce Orhangazi İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı ) [27/27] Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Düzce Orhangazi İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

7 yaşındaki Hira Asal Sendilaç da 1'inci sınıfın kendisi için oldukça güzel geçtiğini dile getirerek okuma yazmayı, toplama ve çıkarmayı öğrendiğini, karne aldığı için heyecanlı olduğunu söyledi.

2'nci sınıfı tamamlayan Erdem Gazioğlu ise yaz tatilini sahilde kitap okuyarak ve dinlenerek geçirmeyi planladığını ifade etti.

Ortaokul son sınıf öğrencileri, 13 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarını 10 Temmuz'da öğrenecek.

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunların katıldığı, 20-21 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları da 22 Temmuz'da açıklanacak.

Öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül'de çalacak.