Dolar
30.11
Euro
33.00
Altın
2,048.89
ETH/USDT
2,551.70
BTC/USDT
42,982.00
BIST 100
7,986.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen için Aksaray’da cenaze töreni düzenleniyor Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar için Ordu'nun İkizce ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Gündem

Yakaladıkları ruhsatsız tabancadan yola çıkan polis, kaçak silah imalathanesine ulaştı

İstanbul'da yapılan rutin bir denetim sırasında üzerinde ruhsatsız silah bulunan kişinin ifadelerinden yola çıkan polis, 2 aylık takibin sonucunda Pendik'te 2 ayrı kaçak silah imalathanesini ortaya çıkardı.

Emrah Gökmen  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Yakaladıkları ruhsatsız tabancadan yola çıkan polis, kaçak silah imalathanesine ulaştı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede düzenledikleri rutin asayiş uygulaması sırasında durdurdukları bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan bu kişinin ifadesinde tabanca teminine ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, silah üreten ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Pendik'teki Güllübağlar ve Ramazanoğlu mahallelerinde teknolojik ve plastik imalat şirketi adıyla faaliyet yürüten 2 adrese operasyon düzenlendi.

Kaçak silah imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen iş yerlerinde, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda ise 8 polimer kabza çerçevesi, 381 yiv ve seti açılmış namlu, 650 sürgü, çok sayıda icra yayı, kabza emniyet parçası, gez tetik ve pim parçaları bulundu.

Arama yapılan adrese gelen aracın sürücüsü gözaltına alındı

Ekiplerin iş yerlerindeki araması sırasında adrese gelen şüpheli bir araç da durdurularak arama yapıldı. Araçta 738 adet sürgü ele geçiren polis, sürücüyü de gözaltına aldı.

Tuzla Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 9 zanlıdan 7'si, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yaklaşık 2 ay önceki denetimde yakalanan şüphelinin ise adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da hava sıcaklıkları artacak
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
AA foto muhabiri soykırım davasında İsrail'e karşı kanıt olan fotoğrafının öyküsünü anlattı
Zübeyde Hanım vefatının 101. yılında mezarı başında anıldı
Başkentte elektronik yedek parça üretim fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Yakaladıkları ruhsatsız tabancadan yola çıkan polis, kaçak silah imalathanesine ulaştı

Yakaladıkları ruhsatsız tabancadan yola çıkan polis, kaçak silah imalathanesine ulaştı

MİT, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplayan teröristi Irak'ta etkisiz hale getirdi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 137 santimetreye ulaştı

Mücevher sektöründe ihracat rekoru

Mücevher sektöründe ihracat rekoru
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacak

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacak
İstanbullular 2023'te en çok domates ve karpuz tüketti

İstanbullular 2023'te en çok domates ve karpuz tüketti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet