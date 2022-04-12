Yağlıdere-Alucra kara yolu dere taşkını sonucu ulaşıma kapandı
Giresun'da, Yağlıdere-Alucra kara yolunda dere taşkını nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Giresun
Yağlıdere-Alucra kara yolu Sınır köyü mevkisinde etkili olan yağış, Yağlıdere Deresi'nin debisinin yükselmesine neden oldu.
Taşan dere suları sonucu hasar meydana gelen yol, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.