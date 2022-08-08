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Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı

İstanbul Ataşehir'de egzoz emisyon ölçümü yaptırdığı sırada viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı.

Adem Koç   | 08.08.2022
Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı Fotoğraf: Adem Koç - AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi Fehmi Tokay Caddesi'ndeki bir iş yerine gelen henüz ismi öğrenilemeyen 34 SY 7898 plakalı otomobilin sürücüsü, egzoz emisyon ölçümü yaptırdığı sırada vitese takılı unuttuğu otomatik vitesli aracının gazına bastı.

Hareket eden aracı durduramayan sürücü önce önündeki 34 DRU 575 plakalı otomobile çarptı.

Ardından önündeki aracı sürükleyerek ilerlemeye devam eden araç, iş yerinin ikinci katında bulunan arka cephedeki camı kırarak önündeki otomobille zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı
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