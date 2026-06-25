TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, iki ayrı deprem yaşayan Venezuela halkına "geçmiş olsun ve başsağlığı" dileklerini iletti.

Venezuela halkına "başsağlığı ve geçmiş olsun" mesajları TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, iki ayrı deprem yaşayan Venezuela halkına "geçmiş olsun ve başsağlığı" dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iki ayrı deprem yaşayan Venezuela halkına "geçmiş olsun ve başsağlığı" dileklerini iletti.

Kurtulmuş, Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Depremlerin yol açtığı can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Dost Venezuela halkına en içten başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Türkiye olarak bu zor günlerde Venezuela'nın yanında olduğumuzu vurguluyor, dayanışma ve kardeşlik duygularımızı paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Duran

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, iki ayrı depremin meydana geldiği Venezuela için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Venezuela'da art arda meydana gelen depremlerden dolayı derin üzüntü duydum. Venezuela halkının ve depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyorum. Dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, depremde yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye, bu zor zamanda Venezuela ile güçlü bir dayanışma içinde olmaya devam edecektir."