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Venezuela Dışişleri Bakanı Gil: Türkiye'yi barışın ve kalkınmanın garantisi olarak görüyoruz

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, "Türkiye'yi yükselen bir potansiyel ülke olarak görüyoruz. Barışın ve kalkınmanın garantisi olarak görüyoruz." dedi.

Tuğba Altun, Faruk Hanedar  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
Venezuela Dışişleri Bakanı Gil: Türkiye'yi barışın ve kalkınmanın garantisi olarak görüyoruz Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara/İstanbul

Gil, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğindeki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile çok yönlü çalışmaları geliştireceklerini belirten Gil, "Özellikle tek taraflı yaptırımlara da karşıyız. Özellikle Venezuela'ya karşı olan tek taraflı yaptırımlara da karşıyız. Yasa dışı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı 900 küsur yaptırım var. Burada Türkiye'nin desteğini hissediyoruz, her zaman bu yaptırımları kınamıştır." ifadelerini kullandı.

Gil, küresel barışa duydukları adanmışlığı vurgulayarak, Türkiye ve Venezuela'nın aynı şeyi savunduğunu, bütün çatışmaların, özellikle Avrupa'da olan çatışmaların diyalogla çözülmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgelerinde çok önemli yatırım ve işbirliği politikaları geliştirdiğini aktaran Gil, bunların son derece önemli olduğunu, gelecek aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karakas'a ziyaretini beklediklerini ve bu sayede bu anlaşmalardaki konuların da ivme kazanacağını söyledi.

Gil, Türkiye'yi stratejik bir dost olarak gördüklerine dikkati çekerek, "Türkiye'yi biz yükselen bir potansiyel ülke olarak ve Sayın Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir ülke olarak görüyoruz. Barışın ve kalkınmanın garantisi olarak görüyoruz. Çünkü yeni bir dünya düzeni yükseliyor." dedi.

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