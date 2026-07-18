Vatandaşlar, Türkiye'nin NATO Zirvesi'ndeki başarısına ilişkin memnuniyetini CİMER'e iletti

CİMER'den yapılan açıklamaya göre vatandaşlar, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen zirvenin başarıyla gerçekleştirmesinden dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Mesajlarda, Türkiye'nin NATO Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirmesinden gurur duyulması, böyle bir zirveye ev sahipliği yapılmasından ötürü emeği geçenlere teşekkür edilmesi ve başarı dilekleri yer aldı.

Bir vatandaş, "32 NATO üyesi devletin başkanları, tüm katılımcıları hayranlıklarını gizleyemediler. Dünya gündemi bu zirveyi konuşa konuşa bitiremiyor, yıllar geçse de bitiremeyecekler. Nereden nereye..." diye yazdı.

Mesajlarda, Türkiye'nin NATO içerisindeki ve uluslararası alandaki konumundan duyulan memnuniyet de dile getirildi.

CİMER'e yapılan başvurulardan birinde, "NATO Zirvesi gösterdi ki, biz çok güçlü bir ülkeyiz." mesajı yer aldı. Bunun yanı sıra vatandaşlar, savunma sanayi ürünleri için "mühendislik harikası" diyerek övgüyle söz etti.

Dünya liderlerini karşılamada yer alan Mehteran Takımı beğeni toplarken, Hava Kuvvetlerine ait uçakların geçişleri de "kusursuz" olarak nitelendirildi.

Zirve için Türkiye'ye gelen konuklara ve gazetecilere ikram edilen Türk yemekleri de vatandaşların beğenisini alan organizasyon ayrıntılarından biri oldu.

Başvurularda, Türkiye'nin uluslararası alandaki saygınlığı ve itibarını pekiştiren diplomatik liderliğinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür, teveccüh ve tebrik mesajları yer aldı.

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda başarılı çalışmaların devamı için iyi dileklerde bulunan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ülkeyi temsil ederken sergilediği duruştan ötürü tebrik etti.

NATO Zirvesi dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından CİMER'e gelen teşekkür başvurularından bazıları şöyle:

"Sayın değerli devlet büyüğüm, 7 Temmuz'da şu an saat 15.35 ve Türkiye TV kanallarından sizin NATO Zirvesi için ABD Başkanı Trump'ı Beştepe'de karşılama törenini izliyorum ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sizinle gurur duyuyorum. Ülkemizi tüm dünya devletlerine tanıttığınız için işiniz gücünüz rast gitsin inşallah. Sayın Cumhurbaşkanım sizi seviyoruz, Allah yar ve yardımcınız olsun."

"Sayın Cumhurbaşkanım, son NATO toplantısında ülkemizi, milletimizi ve bayrağımızı ne kadar güçlü savunduğunuzu gururla, başımız dik bir şekilde izledik. Televizyon karşısında otururken, Türkiye'nin adını tüm dünyaya böyle kararlı ve dik durarak duyurmanız bir vatandaş olarak göğsümü kabarttı. Ülkemizin haklarını korumak için verdiğiniz bu mücadele, sergilediğiniz o samimi ve güçlü liderlik bizlere büyük bir moral ve gurur verdi. Memleketimizin dünyada böyle saygın ve sözü geçen bir konumda olduğunu görmek her şeyden çok kıymetli. Bu başarılı temsiliyetiniz, milletimizin sesini dünyaya duyurduğunuz için size ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim. Allah gücünüzü artırsın, yolunuzu açık etsin. Dualarımızla ve en kalbi saygılarımla."

"Sayın Cumhurbaşkanımız bizim gururumuz. Her gün onun için dualar ediyorum. 61 yaşındayım. Kendisini NATO Zirvesi'nde izledim, çok gururlandım. Televizyonun başından hiç ayrılmadım, izledim. Çok mutlu oldum. Kendisine ve eşine dualar ediyorum, bizi dünyaya tanıttığı için çok teşekkür ederim."

"Sayın Cumhurbaşkanım, Bir Türk genci olarak, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde ülkemizi, milletimizi ve asil duruşumuzu tüm dünyaya karşı en güzel şekilde temsil ettiğiniz için size şükranlarımı sunuyorum. İyi ki Türkiye sizin gibi bir Cumhurbaşkanına sahip. Zirve boyunca sergilediğiniz liderlik, dik duruş bizlere büyük bir gurur yaşatmıştır. Türkiye'nin küresel arenadaki gücünü, büyüklüğünü ve misafirperverliğini dünyaya bir kez daha en gür sesle gösterdiniz. Ülkemizin menfaatlerini her platformda böylesine güçlü ve asil bir şekilde savunduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyor; vatanımız ve milletimiz için verdiğiniz üstün emeklerde muvaffakiyetler diliyorum."

"Hayranlık uyandıran misafirperverlik, eşsiz organizasyon"

"Değerli Cumhurbaşkanım, çok kıymetli Cumhurbaşkanlığı görevlileri ve değerli CİMER ailesi görevlileri, ülkemizde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde tüm dünyada şu ana kadar görülmemiş bir karşılama ve eşsiz organizasyon ile tüm dünyanın dikkatini çekmiş, hayranlık uyandırmış bir misafirperverlik ile ülkemiz göz önündedir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm devlet, askeri, siyasi ve sivil protokolümüz olmak üzere katılım sağlamış ve görev almış herkese sonsuz saygı, sevgi ve hürmetlerimi belirtmek isterim."

"Sayın Cumhurbaşkanım, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi nedeniyle bir vatandaş olarak (organizasyonun mükemmelliği, misafirler için her türlü kolaylığın düşünülmüş olması, zamanlama, toplantı düzeni, karşılama mükemmelliği) teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim. Bir Türk vatandaşı olarak böyle mükemmel ve olağanüstü düzenlenen bir organizasyonu yakından görmem beni çok gururlandırdı. Ailecek sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."

"Sayın Cumhurbaşkanım, ülkemize yaşatmış olduğunuz gurur ve mutluluk için sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Son iki gündür hiçbir detayını kaçırmadan NATO Zirvesi'ni takip etmeye çalıştım. Elbette ki çok önemli konular konuşuldu, açıklamalar yapıldı, mutabakatlara varıldı. Ben de sade bir vatandaş olarak yapılan yayınları takip ettim. Ancak bütünüyle dışarıdan baktığımda hissettiğim şey gururdu. Çok büyük bir gurur. Bu ülkenin bir vatandaşı olduğum için her zaman onur duydum ve sonsuza kadar da duyacağım. Bu süreçte emeği geçen herkese de çok teşekkür etmek isterim. Basın bölümünde dondurma ikram eden Maraşlı ustadan, devlet ve hükümet başkanlarını araçtan inerken karşılayan ve birbirlerinin gözlerine bakıp onay aldıktan sonra aynı anda ve dikkatle kapılarını açan görevlilere, havalimanında yere turkuaz halıları büyük bir özenle serenlerden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın açıklamalarının yapıldığı salonlara bayrağımızı kusursuz bir şekilde yerleştirenlere, güvenlik görevlilerimize ve diğer herkese teşekkürler."

"Tarihin seyrini değiştiren zirve için teşekkürler Türkiye. Büyük bir coşku ve gururla belirtmek isterim ki, ev sahipliğini yaptığımız 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni, küresel diplomasi tarihine altın harflerle kazınacak devasa bir başarıyla tamamladık. Dünyanın gözünün Ankara'da olduğu bu tarihi buluşmada Türkiye, vizyonu, asil misafirperverliği ve kusursuz organizasyon yeteneğiyle küresel güvenliğin ve barışın rotasını çizen lider bir merkez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çatısı altında en ince detayına kadar titizlikle işlenen bu dev operasyonda emeği geçen her bir kahramanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım."

"Allah eksikliğinizi göstermesin"

"Gerçekleşen NATO Zirvesi'nde gerek liderlerin bakanlarımızca karşılanması, gerek savunma sanayimizdeki araçların gösterisi, gerek Cumhurbaşkanımızın duruşu, tavrı, mehteranla, diğer Türki Cumhuriyetlerle duruşumuzun gösterilmesi, mutfağımızın temsili, liderlere verilen hediyeler, Emine Hanım'ın düzenlediği temsil, oradaki defile yani neresinden bahsetsem bilemiyorum. Bir vatandaş olarak gurur duydum. Emeği geçen herkese en küçük birimden Cumhurbaşkanımıza kadar tek tek teşekkür ederim. Allah eksikliğinizi göstermesin. Eşim de ben de çok gururlandık."

"Sayın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yetkilileri, ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2026 NATO Ankara Zirvesi dolayısıyla duyduğumuz gurur ve memnuniyeti ifade etmek amacıyla bu teşekkür mesajını iletmek istiyoruz. Tarih boyunca güçlü devlet geleneği, misafirperverliği ve diplomatik birikimiyle öne çıkan Türkiye Cumhuriyeti, bu zirvede de aynı vakar ve ciddiyeti tüm dünyaya göstermiştir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına, Dışişleri Bakanlığımıza, güvenlik güçlerimize, protokol ekiplerine ve organizasyonda emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönülden teşekkür ediyoruz."

"Sayın Cumhurbaşkanım, ülkemizin ev sahipliğinde büyük bir başarıyla gerçekleştirilen NATO Zirvesi organizasyonunu gururla ve yakından takip ettim. Küresel ölçekte bu denli kritik bir zirvenin, Türkiye'nin şanına ve diplomatik ağırlığına yakışır bir kusursuzlukla yönetilmesi her bir vatandaşımız gibi beni de ziyadesiyle onurlandırmıştır. Zirve boyunca sergilenen üstün organizasyon kabiliyeti, güçlü lojistik altyapı ve misafirperverlik, ülkemizin uluslararası arenadaki prestijini bir kez daha en üst seviyeye taşımıştır. Bu büyük başarının arkasındaki vizyoner liderliğiniz ve iradeniz için zatıalilerinize şükranlarımı sunarım."

“Türkiye'nin uluslararası arenadaki gücüne yakışır harika ev sahipliğimiz, şanlı ecdadımızın mirası Mehteran Takımı'mızın en güzel şekilde vitrine çıkarılması ve Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımızın saniyelik ayarla gerçekleştirdiği kusursuz geçiş, bir vatandaş olarak göğsümü kabartmıştır. Bununla birlikte yerli ve milli savunma sanayimizin göz kamaştıran ürünlerinin sergilenmesi, ülkemizin ulaştığı teknolojik gücü ve tam bağımsızlık kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin disiplinini, devletimizin organizasyon kabiliyetini ve mühendislerimizin dehasını dünyaya gösteren bu gurur tablosunda emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililere, kurumlarımıza ve kahraman askerlerimize teşekkür ederim.”

"Sizin güçlü bir lider olduğunuzu dünya tanıdı, dünya liderleri tanıdı"

"Sayın Cumhurbaşkanım. NATO Zirvesi'nin Türkiye'de ve Ankara'da ev sahipliği yapmasından dolayı çok gururluyuz. Yabancı liderlere karşı tavrınız, tutumunuz muhteşemdi. Sizlerin sayesinde yeni Türkiye Yüzyılı hayaline adım adım kararlı adımlarla yaklaşıyor. NATO Zirvesi gösterdi ki bizler çok güçlü ülkeyiz. Mühendislik harikaları yapıldı. Askeri silahlarımız, uçaklarımız muhteşemdi. Bir kez daha hayran kaldım. Sizin güçlü bir lider olduğunuzu dünya tanıdı, dünya liderleri tanıdı. Çok mutlu ve gururluyum. Sayın Cumhurbaşkanım, sizinle bu ülke ayakta kalmaya ve güçlenmeye devam edecektir."

"Sayın Cumhurbaşkanım, ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin güvenli, düzenli ve başarılı bir şekilde tamamlanması, Türkiye'nin uluslararası alandaki organizasyon kabiliyetini ve devlet tecrübesini bir kez daha göstermiştir. Bu başarıda emeği geçen tüm kurumlarımızı ve sizleri gönülden tebrik ediyorum. Son çeyrek asırda savunma sanayisinde atılan adımlar, yerli ve milli üretim anlayışının güçlenmesi, teknolojik kabiliyetlerin artırılması ve Türkiye'nin savunma alanındaki kapasitesinin gelişmesi açısından önemli bir dönüşüm sağlamıştır. Bugün ülkemizin uluslararası platformlarda daha güçlü ve daha özgüvenli bir şekilde temsil edilmesinde bu yatırımların önemli katkısı olduğuna inanıyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, ülkemin böylesine önemli bir zirveye başarıyla ev sahipliği yapmasından büyük gurur duydum. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda milletimiz için hayırlı çalışmalarınızın devamını diliyorum."

"Sayın Cumhurbaşkanım, ülkemizin savunma sanayisinde kendi ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayabilen, aynı zamanda ihracat yapan güçlü bir konuma ulaşmasında ortaya koyduğunuz vizyon ve emek için sizlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum. NATO Zirvesi sürecinde ülkemizin geldiği noktayı ve savunma sanayimizin ulaştığı seviyeyi bir kez daha gururla görmüş olduk. Türkiye'nin bu denli güçlü ve saygın bir konuma ulaşmasında emeği geçen başta siz Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarınıza ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunarım."

Diplomatik liderliğe övgü

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye, diplomasinin en kritik buluşmalarından birine başarıyla ev sahipliği yaptı. Tüm müttefiklerin lider düzeyinde iştirak ettiği bu zirve, en başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin ulaştığı saygınlığın yeni bir ispatı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, NATO Zirvesi'nde ülkemizi güçlü bir şekilde temsil ederek Türkiye'nin uluslararası alandaki saygınlığını ve itibarını pekiştiren diplomatik liderliği için teşekkür ederim. Türkiye'nin barış, diyalog ve işbirliğine katkı sunan, müttefikleri arasında güven duyulan bir ülke olarak öne çıkması hepimiz için gurur verici. Ayrıca, değerli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin zarafeti, asaleti ve ülkemizi temsil ederken sergilediği vakur duruş da milletimiz adına gurur verici. Rabb'im ülkemizin birliğini, beraberliğini ve gücünü daim eylesin."

"Sayın Cumhurbaşkanım, ülkemizin ev sahipliği yaptığı NATO Zirvesi ve uluslararası platformlardaki duruşumuzu büyük bir gururla takip ediyorum. Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığını hissettiren, milli çıkarlarımızı önceleyen ve çözüm odaklı diplomasi yürüten bu başarılı temsil süreciniz için teşekkürler. Ülkemizin küresel düzeydeki bu vizyoner duruşunun gurur verici olduğunu belirtmek isterim."

"NATO toplantısında bu kadar görkemli bir karşılamayla herkese kimin torunları olduğumuzu hatırlattığı için cumhurun Reis'ine gönülden teşekkürler, yanındaki yol arkadaşlarından ricam o uzun adam size emanettir. Böyle bir adam zor gelir, her asrın birleri vardır, bu asrın lideri de odur. Bu sizin kutsalınızdır, ona bir zeval gelirse hesabını ahirette veremeyiz. Siz Allah'a, o da Allah'tan sonra size emanet."

"Sayın Cumhurbaşkanım, ülkemizin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin, Türkiye'nin küresel gücünü ve diplomatik itibarını en üst seviyede temsil edecek şekilde başarıyla tamamlanmasını bir Türk vatandaşı olarak büyük bir gurur ve mutlulukla takip ettim. Zirvenin uluslararası protokole ve Türk misafirperverliğine yaraşır şekilde, kusursuzca yönetilmesindeki liderliğiniz için zatıalilerinize, heyetlerin ağırlanmasında ve kültürel diplomaside ülkemizi en zarif şekilde temsil eden muhterem eşiniz Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımı sunarım."

"Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tarihi NATO Zirvesi'nde, zatıalinizin liderliğinde ülkemizin sergilediği güçlü, kararlı ve adil duruşu aziz milletimizin bir ferdi olarak büyük bir gurur ve heyecanla takip ettim. Dünya siyasetine yön veren küresel liderliğiniz, Türkiye'nin uluslararası arenadaki gerçek gücünü ve ağırlığını bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir. Zirve boyunca yürüttüğünüz vizyoner diplomasi ve milletimizin menfaatlerini savunan dik duruşunuz göğsümüzü kabartmış, içimizdeki milli duyguları, azmi ve şevki yeniden şahlandırmıştır. Bu tarihi zirvede ortaya koyduğunuz irade, hiç şüphesiz ki üç kıtaya adaletle ve şanla hükmeden ecdadımız Osmanlı'nın ruhunu şad etmiş, bizlere de şanlı tarihimizin o asil ruhunu yeniden derinden hissettirmiştir. Türkiye'nin küresel ölçekteki bu büyük başarısı sadece bugünümüzün değil, güçlü yarınlarımızın da en büyük teminatıdır. Ülkemize bu büyük gururu yaşattığınız, milletimizin başını her zaman olduğu gibi yine dik tuttuğunuz için zatıalinize en kalbi şükranlarımı sunarım."

"Bu zirve uzun yıllar konuşulacak"

"Sayın Cumhurbaşkanım, Ankara'daki 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi boyunca biz Ankaralıların gösterdiğimiz hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için teşekkürünü şahsım ve ailem adına aldık, kabul ettik, başımızın üstüne koyduk. Sayın Cumhurbaşkanım, liderliğinizdeki Türkiye'yi dünya sorunlarında sözü dinlenen, sorunlara çözüm önerileri getiren ve kabul gören, istikrara yön veren ülkeler içinde saygın bir ülke konumuna getirdiniz. Şahsınızla ne kadar gurur duysak azdır. Sayın Cumhurbaşkanım asıl biz zatıalilerinize teşekkür ediyoruz. NATO tarihinde böyle görkemli bir zirve zatıalinizin liderliğinde başarıyla tamamlanmıştır. 32 NATO üyesi devletlerin başkanları, tüm katılımcıları hayranlıklarını gizleyemediler. İkili görüşmelerde ülkemize birçok alanda menfaatler kazandırdınız. Dünya gündemi bu zirveyi konuşa konuşa bitiremiyor, yıllar geçse de bitiremeyecekler. Nereden nereye... Sayın Cumhurbaşkanım, şahsım ve ailem adına zatıalilerinize, aile bireylerinize sağlıklı, uzun ömürlü, Türkiye'nin başında nice nice başarılı çalışmalarınızı canıgönülden arzu ediyor ve diliyoruz. Selam, saygı ve hürmetlerimizle. Allah yar ve yardımcınız olsun."

"Ülkemizin ev sahipliğinde yapılan NATO toplantısının gurur verici her anı için teşekkür edecek o kadar çok kişi var ki sıralamak çok zor. Toplantıya katılanları kendi evimizde ağırlamanın coşkusunu yaşatan büyük temsiliyetti. Bir zamanlar ülkemiz için vizyon açısından önemli olan Külliye'nin yapımına karşı olanlar bugün Avrupa'nın şaşkın bakışları karşısında külfetli misafir ağırlamanın fedakarlığının ne demek olduğunu gösterdi. NATO ve tüm dünya Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığını, neyin nasıl olması gerektiğini, asırların köklü geleneklerinin yansıtıldığı bütüncül bir millet olduğunu göstermiş oldu. Babamın yaşamı boyunca 'Allah devlete zeval vermesin.' dediği duanın ne anlam taşıdığıydı. Başta Cumhurbaşkanımız ve ekibi başta olmak üzere emeği geçen her ayrıntıyı ince düşünen siyaset, görev ve kabiliyet üstü performans gösteren herkese, bu duyguları yaşattığı için tüm emek sarf edenlere sonsuz teşekkür."

Başvurularda zirvede görev alan kamu ve özel sektör çalışanlarına da teşekkür edildi.