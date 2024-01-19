Vatandaşlar Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevini heyecanla takip etti
Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi başlarken, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Ax-3 misyonunun uçuşunu vatandaşlar da evlerinde heyecanla izledi.
İçinde Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'nın da yer tarihi görev Van'da da gurur kaynağı oldu. Edremit ilçesinde aileler çocukları ile bu heyecan dolu anlara televizyonlarının ekranları başında şahit oldu.
Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan 'ilk insanlı uzay misyonu' kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğu İzmir’in Buca ilçesindeki bir kıraathaneden de izlendi.
İstanbul
Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğu İstanbul'dan izlendi.
Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek Gezeravcı'nın yolculuğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Taksim Meydanı'ndaki "dome çadır” adı verilen dev kubbeli planetaryumdan ve Bilim Üsküdar'da vatandaşlar tarafından takip edildi.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da uzay yolculuğunu Taksim Meydan'ındaki planetaryumdan takip etti.
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından yürütülen Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı kapsamında, TSİ 00.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleşen yolculukla vatandaşlar ilk Türk astronotun uzay yolculuğuna şahitlik etmiş oldu.
Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda olacak. Bu yolculukta, kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.
Gaziantep
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğu Gaziantep'ten izlendi.
İlk Türk astronot ünvanını alan Gezeravcı'nın yolculuğu, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kampüsünde bulunan Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde kurulan platformda vatandaşlar tarafından takip edildi.
Fırlatmanın ilk anında vatandaşlar, uzun süre alkışlar eşliğinde Türk bayrağı salladı.
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından yürütülen Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı kapsamında, TSİ 00.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleşen yolculukla vatandaşlar, ilk Türk astronotun uzay yolculuğuna şahitlik etmiş oldu.
Trabzon
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğu Trabzon'da heyecanla izlendi.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde kurulan ekrandan takip edildi.
Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna şahitlik eden vatandaşlardan Karadeniz Teknik Üniversitesi inşaat Mühendisliği bölümü öğrencisi Ahmet Bayram Akbaş, AA muhabirine, gururlandığını dile getirerek, Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun Türkiye ve Türk dünyası için bir mihenk taşı olduğunu söyledi.
Türkiye'de uzaya ve havacılığa ciddi bir merakın olduğunu vurgulayan Akbaş, "Teknofest'te de bulundum gönüllü olarak. Orada çocuklara sorduğumuzda ileride astronot olmayı istediklerini söylüyorlardı ama maalesef Türkiye'de astronot olunmuyor deniyordu. Artık bu cevaba Türkiye'de astronot oluyor diye cevap vereceğiz. Benim için bir gurur. Bizden sonra gelecek nesillere de bir umut oluyor. Eminim ki 7'den 70'e tüm Türkiye bu gururu yaşıyor iliklerine kadar. Umarım herhangi bir problem çıkmaz. Ayağına taş değmeden uzaya da gider gelir. Bu bizim için bir ilk ve bir sonraki adım için de gurur ve onur kaynağı olacak." dedi.
KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Abdullah Ökmen de "Bizim için gurur verici. Şu anda ilk astronotumuzu yolluyoruz. Bu bizim için çok gurur verici bir olay." şeklinde konuştu.
Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde düzenlenen programa, İkizdere kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Atatürk Üniversitesi Astronomi ve Uzal Bilimleri öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Dervişoğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Şafak, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi Genel Koordinatörü Erkut Kalkavan, Tügva İl Temsilcisi Hakan Özgeren, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Atatürk Üniversitesi Astronomi ve Uzal Bilimleri öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Dervişoğlu, program öncesinde düzenlenen söyleşide, "Milli Uzay Programı" ve "İnsanlı ilk uzay yolculuğu" konulu sunum yaptı.
Çanakkale
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencileri, içinde Türkiye'nin ilk astronotu olacak Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatının uzay yolculuğunu, yerleşkeye kurulan dev ekrandan heyecanla izledi.
Üniversiteliler, Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 mürettebatının, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapacakları yolculuğu izlemek için ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki kütüphane önünde saat 23.30'da toplandı.
Burada kurulan dev ekrandan SpaceX Falcon 9 roketinin fırlatılmasına tanıklık etmek için bekleyen öğrencilere hitaben konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, ulusal Türk bilim takımından oluşan bir ekibin uzun süreli deneylerinden ve testlerinden sonra bugüne gelindiğini söyledi.
Uzay yolculuğunun Türkiye ve üniversite için önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erenoğlu, "Ne kadar önemli olduğunu hava koşullarına rağmen bu saatte ÇOMÜ ailesinin bireylerinin bir araya gelmesiyle bir kez daha görüyoruz. Bilim ve teknoloji alanında, Türkiye'nin ikinci yüzyılının ilk yılında ivme kazanacağı, bununla birlikte harekete geçeceği bir dönemi başlatacağız." dedi.
Üniversite olarak Ar-Ge noktasında öğrencileri harekete geçirmek, Ar-Ge'nin paydaşı olarak da öğrenciyken onları ekosisteme katmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerine değinen Prof. Dr. Erenoğlu, "Lütfen hocalarımızla birinci sınıftan itibaren yakın temasta olun, bu noktada onları zorlayın, taleplerde bulunun. Hem hocalarınız hem üst yöneticileriniz olarak gerekli ortamları sizlere sağlayacağız." diye konuştu.
"Bir hayal gerçekleşiyor"
ÇOMÜ Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Tüysüz de önemli bir güne şahitlik etmek için öğrencilerin, akademisyenlerin ve üniversite yönetiminin bir araya geldiğini söyledi.
Bir hayalin gerçekleştiğini, ileride Türkiye için bugünün öneminin çok büyük olacağını, gençlerin misyonlarının ve vizyonlarının gelişeceğini düşündüğünü ifade eden Tüysüz, sözlerine şöyle devam etti:
"İlk Türk astronotumuzu uzaya gönderiyoruz. 20 yıldır üniversitede görev yapıyorum. 20 yıl önce bir Türk astronotun uzaya çıkma durumundan bahsedilmiş olsa, Alper Gezeravcı'nın 'Bu hayal bizim hayalimiz değil, başka milletlerin hayali' şeklinde bir ifadesi var, bizim için de öyleydi. Bugün bu hayal gerçek oldu. Bundan dolayı da gururluyuz. Umarım kazasız belasız yolu tamamlamak nasip olur."
Gezeravcı ve beraberindeki astronotların 14 gün uzayda kalacağını, 13 deney gerçekleştireceklerini hatırlatan Tüysüz, "Bayrağımız uzaya gitmiş olacak. Uzayda Türk bayrağının olması çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından İstanbul'daki Teknofest sırasında ona emanet edildi. Muhtemelen yanında götürecektir o bayrağı. Bizim için çok önemli bir şey. İlerideki uzay bilimleri ve teknolojilerine bizim adımıza gecikmeli de olsa yeni bir çığır açılıyor. Böyle düşünüyoruz hepimiz akademisyenler olarak. Bir ivme kazandıracak ve çığ gibi artan bir hızla uzay bilimlerine karşı Türkiye'nin müthiş bir yol alacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Türk milleti için önemli bir an
ÇOMÜ Matematik Bölümü 1. sınıf öğrencisi İnanç Duran, Türk milleti için önemli bir an olduğunu, okuduğu bölüm dolayısıyla uzay çalışmalarıyla ayrıca ilgilendiğini belirtti.
Duran, bu anı uzun zamandır beklediklerini, en kısa sürede daha ileri adımların atılmasını umut ettiklerini dile getirdi.
ÇOMÜ Matematik Bölümü 1. sınıf öğrencisi İbrahim Çakır da Türkiye için büyük bir adım olduğunu ifade ederek, "Sonuçta uzaya çıkıyoruz. Uzayla ilgilendiğim için geldim. Benim ve Türkiye için önemli bir olay." dedi.
Üniversiteliler daha sonra saat 00.49'da 10'dan geriye doğru sayarak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın üyesi olduğu Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla birlikte taşıyan SpaceX Falcon 9 roketinin, Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatılmasına tanıklık etti.
Fırlatma anında büyük heyecan duyan öğrenciler, cep telefonlarıyla bu anı kaydetti.