Vatandaşlar Ayamama Deresi'ndeki kirlilik sorununa çözüm bekliyor
İstanbul'un Bakırköy ilçesinden geçen Ayamama Deresi'ne karışan atık sular, kötü koku ve kirliliğe neden oluyor.
İstanbul
Bakırköy'de İSKİ Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisiyle fabrikalar ve yerleşim yerlerinin yanından geçen Ayamama Deresi'ne kanallardan atık su karışıyor.
Marmara Denizi'ne dökülen derenin bazı kısımları atık suların da etkisiyle köpürüp yosunlaşıyor.
Dereden çevreye kötü kokular yayılırken, bazı kısımlarında ise suyun renginde değişim yaşanıyor.
"Site sakinleri olarak şikayetçiyiz"
Mahalle sakinleri de koku ve kirlilik nedeniyle şikayetçi oldukları dereye yetkililerin çözüm bulmasını istiyor.
Kokudan rahatsızlık duyan vatandaşlardan Atılay Öznur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derede bir çalışmanın gerçekleştiğini söyledi.
Öznur, dereye giden kanalların sık sık açıldığını dile getirerek, "(Deredeki) Bütün atıklar leş gibi kokmaya başlıyor. Biz birkaç defa şikayetçi olduk. Şikayetçi olunca kapatıyorlar ama daha sonra tekrardan açılıyor. Son iki haftadır sürekli açık. Tüm site sakinleri olarak şikayetçiyiz." dedi.
Dereden çamurlu su aktığını belirten Öznur, "Oranın bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Kapatılıyorsa kapatılsın, üstü örtülüyorsa örtülsün. Oraya şimdi park yapılıyor, parkta nasıl duracağız bilmiyoruz. Derenin oraya yürüyüş yolu yapılıyor, kokudan durulmaz, daha evde duramıyoruz." diye konuştu.
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