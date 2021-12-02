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Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde gerçekleştirdikleri eylemlerine bu hafta da devam etti.

Emre Ilıkan, Yılmaz Kazandıoğlu   | 02.12.2021
Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü Fotoğraf: Emre Ilıkan/AA

Van

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Van anneleri evlat nöbetinde", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Çocuklarımızı istiyoruz" ve "Dağları kurtlara kuşlara bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan Aysel Yiğit, AA muhabirine, 1,5 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Evlatlarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini belirten Yiğit, "Oğlum şu an 25 yaşında. İstanbul'a abilerinin yanına çalışmaya gitti. Daha sonra PKK tarafından dağa kaçırıldı. Mehmetcan oğlum neredesin? Sesimizi duyup bizi görüyorsan ne olursun gel. Korkma, devletimize teslim ol. Bak, devlet bizim yanımızda." diye konuştu.

Eyleme katılan baba Fevzi Yağmur da 23 yaşındaki oğlunun PKK tarafından 2015'te dağa götürüldüğünü ifade etti.

Yıllardır evlat acısıyla yaşadığını anlatan Yağmur, şunları kaydetti:

"Çocuğumu kandırıp dağa götürdüler. Gençti, cahil değildi. Okumuştu, hafız olmuştu. Oğlumu 6 yıldır her yerde arıyorum. Ömrümün yettiği güne kadar da arayacağım. Oğlum, seni bekliyoruz. Sağ mısın, ölü müsün? Senden haber alamıyoruz. Onlardan hayır yok. Gel, devletimize teslim ol. Polisimize, askerimize kurşun sıkma kurbanın olayım. Sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Yoksa sana hakkımı helal etmeyeceğim. Sonuna kadar savaşacağım. PKK başımıza bela oldu."


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